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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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225
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2 хв

Вікна постійно мокрі: два несподівані засоби допоможуть боротися з конденсатом

Мокре скло та краплі води на підвіконні можуть свідчити про надлишок вологи в кімнаті. Для боротьби з конденсатом можна спробувати одразу два прості способи без спеціального обладнання.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Як позбутися конденсату на вікнах: два домашні способи

Як позбутися конденсату на вікнах: два домашні способи / © unsplash.com

Краплі води на вікнах часто з’являються саме з похолоданням. Причина — надлишок вологи в приміщенні. Якщо скло постійно мокре, волога може накопичуватися також на рамах і стінах, створюючи сприятливі умови для появи цвілі.

Про це повідомило видання Interia.

Впоратися з конденсатом можна не лише за допомогою спеціальних поглиначів вологи. Простішу альтернативу легко знайти на кухні — йдеться про звичайну сіль або харчову соду.

Невелику кількість одного з цих продуктів достатньо насипати в тарілку чи миску та залишити на підвіконні. Сіль і сода вбиратимуть надлишкову вологу. Стежити потрібно за їхнім станом: щойно вміст посудини почне злежуватися, його слід замінити.

Для самого скла можна використати інший незвичний засіб — піну для гоління. Її тонким шаром наносять на попередньо очищене та сухе вікно, після чого скло полірують тканиною з мікрофібри або бавовни. Піна залишає на поверхні захисний шар, завдяки якому краплі води менше осідають на склі.

Однак боротися лише з наслідками підвищеної вологості недостатньо. Важливе значення має провітрювання: вікна рекомендують ненадовго відчиняти навіть тоді, коли надворі холодно. Особливо це актуально після приготування їжі, купання, прання та вранці після сну.

Зменшити кількість вологи допомагає й витяжка під час готування. Вентиляційні отвори у ванній кімнаті та на кухні мають залишатися чистими й відкритими. Крім того, за можливості не варто сушити мокру білизну на радіаторах у закритих кімнатах, адже це також підвищує вологість повітря.

Нагадаємо, опалення житла в холодну пору року нерідко стає серйозним ударом по сімейному бюджету. Раніше експерти підрахували річні витрати на обігрів будинку площею 150 кв. м і визначили абсолютного переможця за рівнем економії.

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