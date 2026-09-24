Дощі нарешті відступлять: Діденко розповіла, де пригріє до +22 градусів

Прогноз погоди на 25 вересня / © pexels.com

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У п’ятницю, 25 вересня, погода в більшості регіонів України покращиться, а температура повітря почне зростати. Водночас ніч залишатиметься по-осінньому холодною — місцями буде лише +5 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 25 вересня

Циклон, через який значну частину України накрили рясні дощі, відступає у північному та північно-західному напрямках.

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«Тому вже завтра у центральних областях, у східній частині та на півдні України очікується погода без істотних опадів і навіть можливі сонячні прояснення», — зазначила Діденко.

Дощова погода ще збережеться в іншій частині країни. Невеликі опади очікуються у західних та північних областях, а також місцями на Вінниччині.

Після прохолодної погоди денна температура піде вгору. У більшості областей буде +15…+19 °C, а найтепліше — на півдні, де повітря прогріється до +20…+22 °C. Захід країни залишиться прохолоднішим із показниками +12…+16 °C.

Однак відчутне денне потепління поки не стосуватиметься ночей. Майже по всій Україні в темну пору доби прогнозують лише +5…+10 °C.

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Погода в Києві

У Києві п’ятниця також буде теплішою — температура підніметься до +15…+17 °C. У столиці суттєвих опадів не очікується, хоча на території області подекуди може пройти невеликий дощ.

Нагадаємо, раніше синоптик Віталій Постригань прогнозував, що вже від п’ятниці, 25 вересня, до України прийде друга хвиля «бабиного літа».

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