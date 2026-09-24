Сергій Лавров / © Associated Press

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Під час дебатів у Раді Безпеки ООН міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно звернувся до свого російського колеги Сергія Лаврова.

Про це пише польське видання RMF24.

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Хоча Лавров залишив залу буквально за мить до виступу Сікорського, проте польський міністр однаково звернувся до нього особисто.

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«Припини руйнувати майбутнє Росії, Сергію. Я знаю, що ти слухаєш. Скажи своєму начальнику, що досить», — звернувся він до міністра закордонних справ країни-агресорки.

Сікорський наголосив, що Кремль може будь-коли припинити розпочату в Україні війну. За його словами, «фюрер» РФ досі не досягнув заявлених цілей, але водночас продовжує провокувати НАТО та намагатися розширити війну.

«Росія ескалює цю безглузду колоніальну війну, бо після понад чотири роки Володимир Путін нічого не досяг і йому потрібен привід для чергової хвилі мобілізації», — заявив очільник польського МЗС.

Він також звернувся до представників Російської Федерації, наголосивши на значній економічній перевазі України, Польщі, Європи та НАТО над Росією. Сікорський закликав Москву припинити імперську війну та не наражати Європу і світ на небезпеку.

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«Ви все ще можете вбити багато людей, але ви не можете перемогти», — сказав він.

Крім того, Радослав Сікорський спростував низку тверджень Лаврова про Україну. Зокрема, він заперечив традиційні заяви РФ про нібито державний переворот 2014 року та наголосив, що особисто перебував у Києві разом з очільниками МЗС ФРН і Франції, а президента-втікача Віктора Януковича усунув від влади демократично обраний парламент після вбивств, які сталися під час Майдану.

Польський міністр також заперечив путінський наратив про нібито заборону російської мови в Україні, а також додав, що питання захисту нацменшин мають вирішувати відповідно до міжнародних механізмів, а на «надсилаючи танки та балістичні ракети» до України.

«Десять днів тому я був у Києві під російськими бомбардуваннями і можу запевнити його, що російська мова там дуже поширена», — заявив Сікорський.

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Радбез ООН — останні заяви

Сергій Лавров під час засідання Ради Безпеки заявив, що нібито Росія готова до переговорів щодо війни в Україні для досягнення «стійкого та справедливого миру». Втім, зухвало додав він, РФ не робитиме паузи в так званій СВО.

Окрім того, за словами Лаврова, якби Мінські домовленості виконувалися, Україна залишалася б у кордонах 1991 року, за винятком Кримського півострова.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні ООН поставив Лаврову три незручні запитання, на які той відповів мовчанням. Зокрема, український політик обурився, що російський колега під час виступу звинувачував Україну, США, Захід, НАТО — кого завгодно, лише не Путіна — і навіть спробував представити Росію жертвою, а не агресором.

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