Від "Києва за три дні" до ударів по Москві: Сибіга поставив Лаврову три незручні запитання в ООН

Сибіга жорстко «розніс» очільника МЗС РФ у Радбезі ООН / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на засіданні ООН поставив голові МЗС країни-агресорки РФ три незручні запитання, на які Лавров відповів мовчанням.

Про це він заявив під час засідання Радбезу щодо пункту порядку денного «Підтримання миру й безпеки в Україні».

Реклама

«Російський представник, міністр Росії, виступав і сидить за цим столом. Я доклав зусиль, щоб вислухати його нудні казки та маніпуляції, щоб переконатися, що вони не змінилися. Одна фраза сказала все. Я цитую його: „Ми не збираємося припиняти нашу „спеціальну воєнну операцію“. Він навів багато причин, чому Росія продовжує цю війну», — зазначив український міністр.

Реклама

Сибіга обурився, що Лавров звинувачував Україну, Сполучені Штати, Захід, НАТО — кого завгодно, лише не Путіна — і навіть спробува представити Росію жертвою, а не агресоркою.

«Але натомість уважно послухайте те, чого він не скаже. Я знаю щонайменше три запитання, на які він не відповість», — сказав український очільник МЗС України.

Після цього Сибіга назвав три запитання, на які, за його словами, російська сторона не дасть відповіді:

Перше запитання: чому Путін не сяде за стіл переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, щоб припинити війну?

Друге: заради чого, за словами Сибіги, Росія втратила «десятки тисяч солдатів», намагаючись захопити мізерні кілька квадратних кілометрів території?

Третє: як сталося, що після заявленої на початку повномасштабного вторгнення мети швидко захопити Київ «за три дні» через чотири роки удари відбуваються по Москві?

«Мовчання буде його єдиною чесною відповіддю», — заявив він.

Реклама

Український міністр закликав міжнародну спільноту домагатися припинення війни та заявив, що Росію необхідно зупинити до того, як війна пошириться на інші території.

«Ми повинні зупинити цю війну зараз, перш ніж Путін увійде до вашого дому. Він уже стоїть на порозі», — сказав він.

Крім того, Сибіга наголосив, що Росія вже веде війну проти Європи. Йдеться про диверсії, підпали, убивства, кібератаки, втручання у вибори, використання енергетики, продовольства та міграції як зброї, дрони й ракети, які залітають до повітряного простору НАТО.

«Це не „гібридна“ війна. Час забути це слово. Війна Росії проти Європи вже не є гібридною», — наголосив очільник МЗС України.

Реклама

Нагадаємо, до цього Лавров на засіданні ООН цинічно заявив, що Росія нібито готова до переговорів про мир, але не робитиме паузи у війні.

Новини партнерів

Новини партнерів