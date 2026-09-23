Без зв’язку та інтернету: українців попередили про перебої в роботі мереж

Можливі перебої зі зв’язком та інтернетом / © ТСН

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В Україні можуть виникати тимчасові перебої в роботі телекомунікаційних мереж та доступі до послуг зв’язку. Причиною називають пошкодження інфраструктури внаслідок російських атак.

Про це заявили в НКЕК — регулятора у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та поштових послуг.

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«До уваги споживачів! Через постійні російські атаки телекомунікаційна інфраструктура також зазнає пошкоджень. Унаслідок цього можуть спостерігатися тимчасові перебої в роботі мереж та доступі до послуг зв’язку», — повідомив НКЕК.

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Фахівці вже працюють над відновленням пошкоджених об’єктів та стабілізацією роботи мереж.

Споживачів закликали з розумінням поставитися до можливих тимчасових проблем із доступом до послуг зв’язку.

Збій у роботі інтернет-провайдерів після атаки РФ — що відомо

Нагадаємо, раніше, після обстрілів у Києві, коли стався збій у роботі одразу кількох інтернет-провайдерів, нардеп Олександр Федієнко дав поради, як завжди залишатися на зв’язку.

23 вересня у частини киян виникли перебої з інтернетом після атаки РФ. Провайдери «Павутина» та UTELS заявили про пошкодження дата-центрів і знеструмлення обладнання.

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