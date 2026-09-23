Чому під час панічної атаки підвищується тиск: пояснює психіатр

Чому під час панічної атаки підвищується тиск / © Credits

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Панічна атака часто лякає не лише через сильну тривогу, а й через незвичні відчуття у тілі. Здається, що серце ось-ось не витримає, тиск небезпечно підскочив, а організм втратив контроль. Однак багато з цих реакцій пов’язані з природним механізмом, який дістався нам у спадок від наших пращурів.

За словами психіатра Євгена Скрипника, процеси, які виникають під час тривоги та панічних атак, є еволюційними. У нормі організм щодня використовує ті самі механізми, просто зазвичай ми їх не помічаємо.

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Організм готується до небезпеки

Коли людина відчуває загрозу, тіло переходить у режим готовності до дії. Серце починає працювати швидше, дихання змінюється, напружуються м’язи, а артеріальний тиск підвищується. Усе це потрібно для того, щоб організм міг швидко реагувати: тікати, захищатися чи виконувати фізичну роботу.

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Саме цей механізм, за словами лікаря, активується і під час панічної атаки. Колись така реакція могла готувати людину до зустрічі з небезпечним хижаком, а сьогодні її може запустити сильна тривога, навіть тоді, коли справжньої фізичної загрози немає.

Чому тиск може різко підскочити

Показник 120/80 мм рт. ст. часто сприймають як орієнтир для тиску у стані спокою. Але під час фізичного навантаження він закономірно змінюється. Як пояснює Євген Скрипник, коли людина швидко підіймається сходами, присідає чи виконує іншу інтенсивну роботу, тиск підвищується, адже організму потрібно більше крові та кисню. Схожа реакція відбувається і під час сильного емоційного напруження.

Тому під час панічної атаки тиск може тимчасово піднятися значно вище звичних для людини показників. Це частина тієї самої реакції організму на стрес, яка допомагає мобілізувати сили.

Водночас високий артеріальний тиск не варто автоматично списувати на панічну атаку. Якщо показники дуже високі, симптоми незвичні, сильні чи не минають, необхідно звернутися по медичну допомогу.

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Панічна атака може створювати відчуття, ніби з організмом відбувається щось катастрофічне. Проте багато її фізичних проявів, як от прискорене серцебиття, напруження м’язів, зміна дихання та підвищення тиску, пов’язані з давнім механізмом «бийся чи тікай».

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