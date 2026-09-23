Сергій Сосєдов / © фото з соцмереж

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Російський музичний критик та палкий путініст Сергій Сосєдов помер.

Про це повідомляє низка пропагандистських ЗМІ Росії із посиланям на ведучого Вадима Такменьова. Життя Сергія Сосєдова обірвалося вранці 23 вересня. Він помер у віці 58 років.

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Пропагандисткі медіа вже й повідомили про причину смерті палкого путініста. Зазначається, що життя Сергія Сосєдова обірвалось внаслідок нещасного випадку. Скандальний музичний критик упав зі сходів, внаслідок чого дістав серйозну травму голови, на тлі чого стався набряк мозку. Це й спричинило смерть Сергія Сосєдова. Сталося це у місті Нерюнгрі, куди путініст приїхав на гастролі.

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Сергій Сосєдов

Зазначимо, Сергій Сосєдов був російським музичним критиком. При цьому славу він здобув саме в Україні, коли став суддею талант-шоу «Х-Фактор». Він працював на проєкті протягом чотирьох сезонів: від 2010-го до 2015 року.

Коли Росія анексувала Крим та розпочала війну на сході України, Сергій Сосєдов підтримав це. Ба більше, він активно почав висвітлювати свою українофобську громадянську позицію. У червні 2017 року музичний критик опинився в базі сайту «Миротворець» як особа, що становить загрозу національній безпеці України.

Коли РФ розпочала повномасштабну війну, то позиція Сергія Сосєдова не змінилась. Він палко підтримував так звану «еСвЕо» та просував наративи кремля. Скандальний критик від січня 2023 року перебував під санкціями України.

Нагадаємо, нещодавно померла американська акторка Гайден Панеттьєрі. Вже стала відома точна причина смерті артистки, життя якої обірвалося у віці 36 років.

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