Ексдружина Федінчика потрапила під обстріл і оголосила про виїзд з Києва: "Два дні народження на рік"

Андрій Федінчик та його колишня дружина / © Колаж ТСН.ua

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Колишня дружина українського актора Андрія Федінчика потрапила під обстріл реактивних дронів.

Йдеться про першу обраницю артиста Вікторію Куксу. Сталося це ще на початку вересня, однак лише зараз жінка наважилась про це розповісти. Вікторія зізналась, що опинилась в епіцентрі обстрілу. Досвід був жахливим. У подробиці вона не вдавалась, однак говорить, що тепер у неї «два дні народження на рік».

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«Час розповісти… На початку вересня потрапила під реактив, тому тепер маю два дні народження на рік. Також маю певні питання по здоров’ю як фізичному, так і ментальному», — зізналась Вікторія.

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На тлі цього колишня дружина Андрія Федінчика ухвалила рішення про переїзд із Києва, в якому прожила 15 років. Зараз Вікторія закриватиме всі особисті та робочі питання і плануватиме виїзд. Щоправда, жінка поки не знає, де саме оселиться.

Допис колишньої дружини Андрія Федінчика / © фото з соцмереж

«Наразі закриваю всі питання у Києві та буду планувати переїзд, бо 15 років любові з Києвом закінчились за один момент. Куди? Як? Поки в процесі вирішення. Бережіть себе та близьких», — написала ексобраниця актора.

Зазначимо, Андрій Федінчик та Вікторія Кукса були в стосунках протягом п’яти років, з яких рік — в офіційному шлюбі. Пара розлучилась 2015 року, оскільки актор закохався в іншу.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина футболіста Андрія Пятова разом з їхніми дітьми пережила моторошну атаку. Ворожа ракета впала просто біля будинку, де мешкає сім’я.

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