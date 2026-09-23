Джиган відкинув розстріл персоналу, але за справу взялася поліція: скільки «світить» реперу

Російський репер Джиган / © instagram.com/iamgeegun

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Російський репер одеського походження Джиган опинився в епіцентрі гучного скандалу через стрілянину по персоналу у власному будинку. Сам артист називає кадри провокацією хейтерів, проте поліція вже проводить перевірку, а юристи попереджають про загрозу реального терміну.

Про це повідомили російські медіа.

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Коментар Джигана про стрілянину по персоналу

Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) заперечив інформацію про те, що нібито влаштував стрілянину у власному будинку в Підмосков’ї та відкрив вогонь по персоналу й охороні.

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За словами артиста, кадри зі зброєю, які почали поширюватися в Мережі, не пов’язані з реальним інцидентом. Джиган стверджує, що ці фото та відео були зроблені під час роботи над кліпом. Музикант назвав поширені повідомлення провокацією.

«Це провокація. Нехай пишуть, що хочуть. Знімав кліп, а хейтери все перекрутили», — заявив репер.

Поліція проводить перевірку

Водночас правоохоронці повідомили про початок перевірки після інформації щодо стрілянини в будинку Джигана. Поліція має встановити всі обставини події та надати правову оцінку діям артиста.

При цьому, за даними правоохоронців, постраждалі із заявами на репера не зверталися.

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Яке покарання може загрожувати Джигану?

Своєю чергою адвокат Андрій Некрасов заявив, що Джигану може знадобитися обов’язкова експертиза на стан сп’яніння. За словами юриста, її результати можуть вплинути на остаточну правову кваліфікацію події. Некрасов також припустив, що слідство перевірятиме можливі обтяжувальні обставини. Якщо буде доведено, що музикант стріляв навмисно та цілився у життєво важливі органи, кваліфікація справи може бути змінена на замах на вбивство.

Водночас ступінь тяжкості завданих ушкоджень, за словами Некрасова, має встановити медична експертиза. Юрист також не виключив, що слідство може розглядати можливість кваліфікації дій репера за статтями про незаконне позбавлення волі, катування та знущання.

Серед можливих мотивів адвокат назвав хуліганські спонукання та особисту ворожість. Він також припустив, що за сукупністю статей покарання може становити від 5 до 7 років ув’язнення.

Некрасов окремо зазначив, що примирення сторін або виплата компенсації, на його думку, не обов’язково дозволять припинити справу, якщо вона матиме публічний характер. Додатковим фактором, за словами адвоката, може стати можлива попередня судимість.

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Стрілянина Джигана у Підмосков’ї — що відомо

Нагадаємо, російські медіа повідомили, що у липні в Підмосков’ї нетверезий Джиган влаштував стрілянину з карабіна «Сайга-9» по власній охороні та персоналу у котеджному селищі «Шато Соверен». Він поранив у руку та ногу одного з охоронців, після чого близько 10 годин тримав людей у заручниках. Малолітні діти артиста ховалися від жаху в шафах і писали про це матері Оксані Самойловій, яка була в Італії. Після інциденту Джигана знешкодили та відправили на лікування до реабілітаційного центру в Ізраїлі.

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