Сусіди викликали поліцію через власну вигадку про фотографиню: деталі курйозного інциденту

Фотографиня Джастінна Пейшенс / © Колаж

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Сусіди користувачки TikTok та весільної фотографині Джастінни Пейшенс викликали поліцію, звинувативши дівчину в тому, що вона нібито стежить за ними за допомогою камери. Інцидент завершився несподіваним фіналом.

Про це Пейшенс повідомила у своєму TikTok.

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Фотографиня розповіла курйозну історію зі своїми сусідами, які запідозрили дівчину в тому, що вона може фотографувати їхній будинок.

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«Мої сусіди, безперечно, зробили найдурнішу річ, яку тільки можна було зробити. Вони сфотографували з мого будинку камеру, яку я встановила на штативі. І сказали, що хвилюються, що я збираюся використовувати свою камеру, щоб фотографувати їхній будинок. З наших вікон ми не можемо бачити одне одного», — розповіла Пейшенс.

Ситуація дійшла до виклику поліції. Дівчина зазначила, що правоохоронці звернули увагу на суперечність у претензіях сусідів.

«Тож вони вийшли на під’їзну доріжку, щоб сфотографувати щось, що розміщене всередині мого приватного будинку. І офіцер навіть запитав: якщо вони вважають, що моя камера фотографує їхню спальню, то чому вони не сфотографували мою камеру зі своєї спальні, щоб показати, що вона спрямована саме туди? Тому що це було не так», — наголосила фотографиня.

За словами Пейшенс, поліцейські, які приїхали на місце, не підтримали претензії її сусідів.

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«І вони сказали, що просто був невдалий кут огляду і вони не могли побачити мою камеру зі своєї спальні. Тож він сказав: саме так. Якщо ви не можете побачити її камеру зі своєї спальні, то вона не фотографує вашу спальню», — розповіла дівчина.

Право на приватність на власній території

Подібна ситуація може викликати занепокоєння, адже людина, побачивши камеру сусіда, спрямовану в бік її території, може запідозрити порушення права на приватність.

Водночас такі питання залежать від низки обставин. Як повідомило Boredpanda, професор права та адвокат Браян Фаркас пояснив, що серед іншого значення мають планування будинку та те, наскільки відкритим для стороннього огляду є певний простір.

«Що легше громадськості бачити простір, про який ідеться, то меншими є очікування щодо приватності. Наприклад, камера, спрямована з будинку сусіда на ваше подвір’я перед будинком, імовірно, не вважатиметься проблемою«, — розповів Фаркас.

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За словами Пейшенс, її сусіди навмисно вийшли на під’їзну доріжку, аби сфотографувати встановлену нею камеру. Таким чином, на думку дівчини, вони фактично самі продемонстрували суперечність у своїх претензіях.

Фаркас також зазначає, що для порушення права на приватність важливим є навмисний характер дій.

«Камера сусіда, спрямована на вашу територію і яка випадково захоплює її частину, навряд чи стане підставою для переконливої справи про порушення приватності. Але якщо камера явно спрямована на вікно вашої вітальні або душ просто неба, це вже більше схоже на навмисне порушення вашого права на приватність», — пояснив професор права.

У випадку Пейшенс поліцейські, за її словами, швидко відкинули претензії сусідів, звернувши увагу на обставини, за яких вони самі сфотографували камеру дівчини. Фотографиня сподівається, що цей випадок стане для сусідів своєрідним уроком.

Користувачі активно обговорювали історію

Історія Пейшенс викликала бурхливу реакцію в коментарях. Користувачі звернули увагу на те, що сусіди, намагаючись довести можливе порушення їхньої приватності, самі сфотографували частину приватного будинку.

«Тож вони викликали поліцію, щоб поскаржитися на вас через те, що ви, можливо, робите щось, і надали фото, на якому вони самі роблять саме це», — прокоментувала користувачка wendywinng9.

Інша коментаторка розповіла про схожий конфлікт із сусідкою.

«Моя сусідка, з якою я за все життя жодного разу не зустрічалася, стояла посеред дороги й звинувачувала мене в перевищенні швидкості. Я не перевищувала швидкість. У мене є відеореєстратор. Їй зробили попередження за те, що вона зупинила мене посеред дороги», — поділилася своєю історією М.

Деякі користувачі звернули увагу на те, як саме сусіди могли дізнатися про те, що відбувається всередині будинку.

«Моє запитання: а звідки вони знали, що саме у вас було в будинку?» — написала Melinda.

«Вони явно заглядають у ваше вікно», — вважає FrostRotom.

Інші коментатори припустили, що дії сусідів самі могли становити порушення права на приватність.

«Їм висунули звинувачення у незаконному проникненні/порушенні права на приватність та/або вуаєризмі???» — поцікавився Fionasfollies.

«Хіба їх не можна звинуватити у вуаєризмі?» — написала MarlaJo.

Користувачі також звернули увагу на парадоксальність ситуації.

«Зачекайте… вони сфотографували внутрішню частину вашого будинку, щоб поскаржитися на те, що ви потенційно можете зробити те саме?» — написала Ginny Vandelicht847.

Дехто запропонував практичне рішення для захисту приватності.

«Наклейте на вікна плівку для приватності!» — порадив cirynn.

Водночас інші коментатори закликали Пейшенс звернутися до правоохоронців.

«Це просто смішно. І вони порушили закон. Висувайте звинувачення», — закликав Chase.

«Це диявольськи підступно. Люди зовсім втратили здоровий глузд», — висловилась Lauren.

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