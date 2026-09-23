Військовий зник безвісти: як оформити цей статус та які виплати призначать родині

Які права має родина зниклого безвісти військового

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У Міноборони України детально пояснили, з якого моменту виникає правовий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, які документи його підтверджують і на які соціальні гарантії має право родина українського військового, який зник безвісти.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

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На що мають право родини безвісти зниклих військових: пояснення Міноборони

Правове регулювання цих відносин, а також розшук, облік та соціальний захист зниклих осіб і членів їхніх сімей здійснюються відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» від 12.07.2018 № 2505-VIII. Такий статус дозволяє зберегти грошове забезпечення військового, а родині — отримувати допомогу від держави протягом усього періоду пошуку.

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Дія статусу людини, зниклої безвісти, поширюється на осіб, зникнення яких пов’язане зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією українських територій або надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.

Офіційно людина набуває юридичного статусу зниклої безвісти з моменту внесення відомостей про неї до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (ЄРОЗБ).

Водночас фактично вона вважається зниклою безвісти за особливих обставин уже з дня подання відповідної заяви. Для цього не потрібно чекати закінчення додаткових термінів, звертатися до суду чи підтверджувати факт полону або загибелі.

Подати заяву про розшук можуть:

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близькі родичі;

представники військової частини;

органи державної влади чи місцевого самоврядування;

громадські об’єднання;

будь-яка інша людина, яка дізналася про факт зникнення.

Головним документом, що підтверджує правовий статус, є витяг із ЄРОЗБ. Він необхідний для отримання офіційних даних про перебіг розшуку, отримання соціальної допомоги та пільг, призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, призначення відстрочки, встановлення опіки над майном та доступу до безоплатної правничої допомоги.

Документ видається безкоштовно. Стандартний термін видачі становить до 10 робочих днів, а в разі потреби проведення додаткової перевірки даних — до 30 календарних днів. Подати запит можна подати в електронній формі через Єдине вікно МВС.

Гарантії та права родини зниклого безвісти військовослужбовця

Отримання статусу зниклого безвісти не зупиняє соціальний і правовий захист військового та його родини. За самим захисником зберігаються його статус, грошове забезпечення й усі належні гарантії. Його родина отримує доступ до визначених прав одразу після внесення запису до Реєстру.

Родичі зниклих безвісти військових мають право:

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На інформацію про хід розшуку, обставини загибелі або місце поховання (якщо їх встановлено). Органи влади повинні повідомляти близьких родичів про вжиті заходи. Окремі дані можуть бути обмежені в розголошенні, якщо це загрожує безпеці особи або перебігу слідства.

На захист майна — зникнення особи не припиняє її цивільної правоздатності та не передає майно у власність родичів. Через нотаріуса над майном можна встановити опіку. Опікун здійснює управління в інтересах зниклого, зберігає його майно та виконує зобов’язання за рахунок цих коштів, але не стає його власником.

На грошове забезпечення — родичам виплачують частку грошового забезпечення відповідно до особистого розпорядження бійця або за нормами закону.

На інші виплати та пільги — матеріальну допомогу, пенсію у зв’язку з втратою годувальника та відстрочку від призову.

Хто вважається близьким родичем і родиною зниклого безвісти військового

До близьких родичів та членів сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, закон зараховує: чоловіка, дружину, батька, матір, вітчима, мачуху, сина, дочку, пасинка, падчерку, рідного брата, рідну сестру, діда, бабу, прадіда, прабабу, внука, внучку, правнука, правнучку, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особу, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Виплати та особисте розпорядження

Право родичів на частку грошового забезпечення військовослужбовця прописане у ст. 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та Постановою Кабміну від 30.11.2016 № 884.

Право на кошти мають:

дружина (чоловік);

законні представники малолітніх чи неповнолітніх дітей;

особи з інвалідністю з дитинства незалежно від віку або їхні представники;

батьки військовослужбовця.

Виплати не призначаються особам, які отримують від військового аліменти, та батькам, позбавленим батьківських прав.

За відсутності зазначених осіб та особистого розпорядження виплати здійснюються повнолітнім дітям або рідним братам і сестрам, законним представником яких є військовослужбовець.

Якщо військовий мав особисте розпорядження, родичі отримуватимуть таку частку коштів, яку прописав у документі військовий.

Якщо ж розпорядження немає, за військовим зберігається грошове забезпечення (оклад, премії, надбавки за останньою посадою) та щомісячно нараховується додаткова винагорода в розмірі 100 000 гривень. Сукупна сума становить від 120 тисяч гривень на місяць. Родина отримує щонайменше 50% цієї суми. Решта коштів лишається на рахунку військового, і виплачується йому після повернення.

Додаткові пільги та виплати для родини зниклих військових

Родини зниклих безвісти захисників також можуть претендувати на пенсію у зв’язку з втратою годувальника — її призначають непрацездатним членам сім’ї через місяць після внесення даних до ЄРОЗБ. Дітям виплату призначають автоматично, натомість іншим родичам доведеться підтвердити втрату джерела засобів для існування.

Крім цього, родичі зниклого захисника мають право на щорічну матеріальну допомогу для розв’язання соціально-побутових питань.

Також родини захисників мають право на одноразову допомогу від держави у разі загибелі військового. Її виплачують тоді, коли підтвердився факт загибелі захисника або ж якщо суд визнав зниклого безвісти померлим.

Як припинити розшук зниклого військового

Розшук зниклого безвісти захисника припиняється у трьох випадках:

Якщо встановлено його місцеперебування. Якщо він повертається з полону. Якщо ідентифіковано останки/встановлено місце поховання.

Відповідний запис вноситься до ЄРОЗБ протягом 3 днів, після чого заявника та близьких родичів офіційно повідомляють про завершення розшуку.

За яких обставин зниклого військового можуть визнати померлим

Нагадаємо, родина українського військовослужбовця, який зник безвісти під час воєнних дій, має право звернутися до суду із заявою про визнання його померлим. За загальним правилом, це можливо після 2 років від дня зникнення, проте якщо відомі конкретні обставини (наприклад, участь у виконанні бойового завдання), строк скорочується до 6 місяців.

Як пояснив омбудсмен Дмитро Лубінець, відповідно до статті 318 ЦПК, у заяві до суду необхідно надати докази викладених обставин (свідчення очевидців, медичні документи), обґрунтування неможливості одержання чи відновлення документів про смерть, а також письмову відмову органів РАЦС у їх відновленні.

Ухвалене рішення суду слугує підставою для отримання свідоцтва про смерть в органах РАЦС, що надалі дозволяє рідним звернутися за оформленням належних виплат.

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