Війна в Україні / © t.me/V_Zelenskiy_official

Реклама

Понад 90 000 українців зникли безвісти від початку повномасштабної війни, яку розв’язали Росія проти України чотири роки тому.

Про це повідомив Державний уповноважений України з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов у відповідь на запит УП.

За його словами, серед осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, переважають військовослужбовці сектору безпеки й оборони. До нього належать Збройні сили України, Національна гвардія, Національна поліція, Державна прикордонна служба, Служба безпеки України та розвідувальні органи.

Реклама

При цьому, як зазначив Добросердов, у реєстрі зниклих безвісти зазначені як військові, так і цивільні, включно з дітьми, розшук яких триває.

«Станом на 23.02.2026 до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, внесено відомості про понад 90 тис. осіб», — йдеться у відповіді на інформаційний запит.

Нагадаємо, Верховна Рада встановила максимальний рівень виплат сім’ям загиблих і зниклих безвісти захисників — 15 млн грн. Водночас родини героїв, які зникли безвісти, а згодом були визнані загиблими, раніше могли отримати більшу суму.

Як пояснили у Міноборони, відтепер сім’ї загиблих та зниклих безвісти отримуватимуть однаково справедливу соціальну підтримку.