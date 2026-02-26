ТСН у соціальних мережах

День ангела 26 лютого: кого та як вітати з іменинами

26 лютого 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 26 лютого, день ангела

Який сьогодні, 26 лютого, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 26 лютого

26 лютого 2026 року привітайте з іменинами Івана, Миколу, Петра, Сергія, Ганну.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві добродушний, безстрашний. В дорослому віці стає розважливим, відповідальним.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві спокійний, завжди приймає рішення самостійно. В дорослому віці стає влюбливим, надійним.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві не слухає чужих порад, вихований. В дорослому віці стає мрійливим, хорошим сім’янином.

Сергій — латинське походження, означає «знатний». В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає щирим, справедливим.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як «блага». В дитинстві сором’язлива, має м’яку вдачу. В дорослому віці стає цілеспрямованою, завжди бажає розвиватися.

День ангела 26 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 26 лютого — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігав від усього лихого та наповнював твоє життя світлом, гармонією і радістю. Нехай кожен день дарує лише добрі події та щирі усмішки.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій життєвий шлях завжди освітлював ангел, даруючи мир, любов і натхнення. Нехай у серці завжди панує спокій, а навколо — лише щирі й добрі люди.

***

Вітаю з днем ангела! Хай твоє життя буде наповнене теплом і гармонією, а ангел-охоронець завжди відводить біди та спрямовує тебе до радості, щастя та добробуту.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб ангел завжди оберігав твої думки, слова й справи, допомагаючи здійснювати мрії та знаходити світлі й добрі моменти навіть у буденності.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій охоронний ангел завжди буде поруч, даруючи підтримку, натхнення та безмежну любов. Бажаю щасливих днів, світлих думок і теплоти у серці.

