- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 126
- Час на прочитання
- 1 хв
У Полтаві вночі пролунали вибухи: місто атакують БпЛА
Повідомляється про роботу сил протиповітряної оборони.
У Полтаві в ніч проти 26 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє Суспільне.
У повідомленні вказується, що місто перебуває під атакою ворожих ударних безпілотників.
Голова Полтавської ОВА Віталій Діківнич повідомив про роботу сили протиповітряної оборони та закликав залишатися у безпечних місцях.
«На Полтавщині працює ППО. До відбою залишайтеся в укриттях!» — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах заявили, що наразі ворожі БпЛА перебувають північно-східніше від Полтави та рухаються у напрямку міста.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 26 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що російські війська почали частіше застосовувати ударні безпілотники в денний час на території Миколаївської області.