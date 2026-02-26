ТСН у соціальних мережах

У Полтаві вночі пролунали вибухи: місто атакують БпЛА

Повідомляється про роботу сил протиповітряної оборони.

Роботу ППО

Роботу ППО / © Getty Images

У Полтаві в ніч проти 26 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Суспільне.

У повідомленні вказується, що місто перебуває під атакою ворожих ударних безпілотників.

Голова Полтавської ОВА Віталій Діківнич повідомив про роботу сили протиповітряної оборони та закликав залишатися у безпечних місцях.

«На Полтавщині працює ППО. До відбою залишайтеся в укриттях!» — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах заявили, що наразі ворожі БпЛА перебувають північно-східніше від Полтави та рухаються у напрямку міста.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 26 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російські війська почали частіше застосовувати ударні безпілотники в денний час на території Миколаївської області.

