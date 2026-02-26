- Дата публикации
В Полтаве ночью раздались взрывы: город атакуют БпЛА
Сообщается о работе сил противовоздушной обороны.
В Полтаве в ночь на 26 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает Общественное.
В сообщении указывается, что город находится под атакой вражеских ударных беспилотников.
Глава Полтавской ОВА Виталий Диковнич сообщил о работе силы противовоздушной обороны и призвал оставаться в безопасных местах.
«На Полтавщине работает ПВО. До отбоя оставайтесь в укрытиях!» — говорится в сообщении.
В Воздушных силах заявили, что враждебные БпЛА находятся северо-восточнее Полтавы и двигаются в направлении города.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 26 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что российские войска стали чаще применять ударные беспилотники в дневное время на территории Николаевской области.