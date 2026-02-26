В Полтаве ночью раздались взрывы: город атакуют БпЛА

Работу ПВО / © Getty Images

Реклама

В Полтаве в ночь на 26 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Общественное.

В сообщении указывается, что город находится под атакой вражеских ударных беспилотников.

Реклама

Глава Полтавской ОВА Виталий Диковнич сообщил о работе силы противовоздушной обороны и призвал оставаться в безопасных местах.

«На Полтавщине работает ПВО. До отбоя оставайтесь в укрытиях!» — говорится в сообщении.

В Воздушных силах заявили, что враждебные БпЛА находятся северо-восточнее Полтавы и двигаются в направлении города.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 26 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Реклама

Мы ранее информировали, что российские войска стали чаще применять ударные беспилотники в дневное время на территории Николаевской области.