Российские беспилотники атаковали громаду на Харьковщине: есть жертвы и раненые
Россия ударила по гражданскому объекту на Харьковщине. Под завалами нашли тела трех человек.
Вследствие атаки российских беспилотников на Малиновскую громаду Чугуевского района Харьковщины погибли три человека. Еще двое получили ранения. Российский удар вызвал масштабные разрушения и пожар на территории гражданского предприятия.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Как сообщили спасатели, вражеские дроны попали в складское здание. Это привело к пожару на площади около 3000 кв. м. Во время разбора завалов спасатели сначала обнаружили фрагменты тела первой жертвы, а затем под обломками конструкций нашли тела еще двух погибших.
На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, кинологи, саперы и добровольцы. Поисково-спасательная операция продолжается, поскольку под завалами могут находиться люди. Спасательные работы усложняются из-за риска новых обстрелов, однако специалисты продолжают расчищать территорию.
«Несмотря на угрозу повторных ударов, на месте работают оперативные подразделения ГСЧС, саперы, кинологи и пожарные добровольной пожарной команды. Продолжается тушение пожара и поисково-спасательные работы», — сообщили в пресс-службе спасателей.
Также известно о двух раненых, которым оказывается необходимая медицинская помощь. Число погибших может уточниться после полного завершения аварийных работ на разрушенном предприятии. Власти района призывают жителей быть осторожными и реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Напомним, по неподтвержденной пока украинскими военными информации, российский боевой самолет был уничтожен над временно оккупированной территорией Запорожской области.