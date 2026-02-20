Российские беспилотники атаковали громаду на Харьковщине: есть жертвы и раненые

Россия ударила по гражданскому объекту на Харьковщине / © ГСЧС Украины

Вследствие атаки российских беспилотников на Малиновскую громаду Чугуевского района Харьковщины погибли три человека. Еще двое получили ранения. Российский удар вызвал масштабные разрушения и пожар на территории гражданского предприятия.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Как сообщили спасатели, вражеские дроны попали в складское здание. Это привело к пожару на площади около 3000 кв. м. Во время разбора завалов спасатели сначала обнаружили фрагменты тела первой жертвы, а затем под обломками конструкций нашли тела еще двух погибших.

Россия ударила по гражданскому объекту на Харьковщине / © ГСЧС Украины

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, кинологи, саперы и добровольцы. Поисково-спасательная операция продолжается, поскольку под завалами могут находиться люди. Спасательные работы усложняются из-за риска новых обстрелов, однако специалисты продолжают расчищать территорию.

«Несмотря на угрозу повторных ударов, на месте работают оперативные подразделения ГСЧС, саперы, кинологи и пожарные добровольной пожарной команды. Продолжается тушение пожара и поисково-спасательные работы», — сообщили в пресс-службе спасателей.

Также известно о двух раненых, которым оказывается необходимая медицинская помощь. Число погибших может уточниться после полного завершения аварийных работ на разрушенном предприятии. Власти района призывают жителей быть осторожными и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

