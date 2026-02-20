Отключение света 21 февраля: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в субботу, 21 февраля

Дополнено новыми материалами

В большинстве регионов Украины в субботу, 21 февраля, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 21 февраля:

Группа 1: 01:30-05:00, 11:30-16:30, 22:00-24:00

Группа 2: 02:00-05:30, 12:00-17:00, 22:30-24:00

Группа 3: 03:00-06:30, 12:30-17:30, 23:00-24:00

Группа 4: 03:30-08:00, 13:00-18:00

Группа 5: 05:00-09:00, 14:00-19:00

Группа 6: 05:30-09:30, 14:30-19:30

Группа 7: 06:30-11:30, 16:30-22:00

Группа 8: 07:00-12:00, 17:00-22:30

Группа 9: 00:00-01:30, 07:30-12:30, 17:30-23:00

Группа 10: 00:00-02:00, 08:00-13:00, 18:00-23:30

Группа 11: 00:00-03:00, 09:00-14:00, 19:00-24:00

Группа 12: 00:00-03:30, 09:30-14:30, 19:30-24:00

Группа 13: 01:30-05:00, 11:30-16:30, 22:00-24:00

Группа 14: 02:00-05:30, 12:00-17:00, 22:30-24:00

Группа 15: 03:00-06:30, 12:30-17:30, 23:00-24:00

Группа 16: 03:30-08:00, 13:00-18:00

Группа 17: 05:00-09:00, 14:00-19:00

Группа 18: 05:30-09:30, 14:30-19:30

Группа 19: 06:30-11:30, 16:30-22:00

Группа 20: 07:00-12:00, 17:00-22:30

Группа 21: 00:00-01:30, 07:30-12:30, 17:30-23:00

Группа 22: 00:00-02:00, 08:00-13:00, 18:00-23:30

Группа 23: 00:00-03:00, 09:00-14:00, 19:00-24:00

Группа 24: 00:00-03:30, 09:30-14:30, 19:30-24:00

Группа 25: 01:30-05:00, 08:30-16:30, 22:00-24:00

Группа 26: 02:00-05:30, 09:00-17:00, 22:30-24:00

Группа 27: 03:00-08:30, 10:30-17:30, 23:00-24:00

Группа 28: 03:30-09:00, 11:00-18:00

Группа 29: 05:00-10:30, 12:30-19:00

Группа 30: 05:30-11:00, 14:00-19:30

Группа 31: 06:30-12:30, 16:30-22:00

Группа 32: 07:00-13:00, 17:00-22:30

Группа 33: 00:00-01:30, 07:00-13:30, 17:30-23:00

Группа 34: 00:00-02:00, 07:00-14:00, 18:00-23:30

Группа 35: 00:00-03:00, 07:30-14:30, 19:00-24:00

Группа 36: 00:00-03:30, 08:00-15:00, 19:30-24:00

Группа 37: 11:30-16:30, 22:00-24:00

Группа 38: 12:00-17:00, 22:30-24:00

Группа 39: 12:30-17:30, 23:00-24:00

Группа 40: 13:00–18:00

Группа 41: 14:00–19:00

Группа 42: 07:00-09:30, 14:30-19:30

Группа 43: 07:00-11:30, 16:30-22:00

Группа 44: 08:00-12:00, 17:00-22:30

Группа 45: 08:30-12:30, 17:30-23:00

Группа 46: 09:00-13:00, 18:00-23:30

Группа 47: 09:30-14:00, 19:00-24:00

Группа 48: 09:30-14:30, 19:30-24:00

Группа 49: 11:30-16:30, 22:00-24:00

Группа 50: 12:00-17:00, 22:30-24:00

Группа 51: 12:30-17:30, 23:00-24:00

Группа 52: 13:00-18:00

Группа 53: 14:00–19:00

Группа 54: 07:00-09:30, 14:30-19:30

Группа 55: 07:00-11:30, 16:30-22:00

Группа 56: 08:00-12:00, 17:00-22:30

Группа 57: 08:30-12:30, 17:30-23:00

Группа 58: 09:00-13:00, 18:00-23:30

Группа 59: 09:30-14:00, 19:00-24:00

Группа 60: 09:30-14:30, 19:30-24:00

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 21 февраля

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 21 февраля:

1.1 — 00:00 — 02:30; 09:30 — 13:00; 16:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;

1.2 — 02:30 — 06:00; 13:00 — 16:30; 20:00 — 22:30;

2.1 — 02:30 — 06:00; 09:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;

2.2 — 00:00 — 02:30; 15:30 — 20:00;

3.1 — 00:00 — 02:30; 06:00 — 09:30; 16:30 — 20:00;

3.2 — 06:00 — 09:30; 16:30 — 23:30;

4.1 — 02:30 — 06:00; 09:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;

4.2 — 02:30 — 06:00; 09:30 — 11:30; 23:30 — 00:00;

5.1 — 00:00 — 00:30; 07:30 — 11:30; 23:30 — 00:00;

5.2 — 06:00 — 09:30; 13:00 — 16:30; 20:00 — 23:30;

6.1 — 06:00 — 09:30; 15:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;

6.2 — 00:00 — 02:30; 13:00 — 16:30.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 21 февраля:

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 21 февраля

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 21 февраля:

1.1 03:30–06:00; 07:00-10:30; 14:00–21:00

1.2 07:00–10:30; 14:00–21:00

2.1 06:00–10:30; 14:00–21:00

2.2 06:00-10:30; 14:00–21:00

3.1 00:00–03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00

3.2 00:00–03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00

4.1 00:00–03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00

4.2 00:00–03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00

5.1 00:00–07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00

5.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00

6.1 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00

6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-22:00

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 21 февраля

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 21 февраля:

Очередь 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22

Очередь 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22

Очередь 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22

Очередь 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22

Очередь 3.1: 00-02, 08-11, 12-14, 16-18, 19-22

Очередь 3.2: 04-06, 08-10, 11-14, 16-18, 19-22

Очередь 4.1: 02-04, 10-13, 14-16, 18-21, 22-24

Очередь 4.2: 06-08, 10-12, 13-16, 18-21, 22-24

Очередь 5.1: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 17-20, 22-24

Очередь 5.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 17-20, 22-24

Очередь 6.1: 02-04, 06-09, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24

Очередь 6.2: 02-04, 06-09, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 21 февраля

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 21 февраля:

Очередь 1.1: 14:00-20:00

Очередь 1.2: 14:00-18:00, 22:00-24:00

Очередь 2.1: 14:00-18:00, 22:00-24:00

Очередь 2.2: 14:00-18:00, 22:00-24:00

Очередь 3.1: 14:00-18:00, 22:00-24:00

Очередь 3.2: 14:00-18:00, 20:00-24:00

Очередь 4.1: 10:00-14:00, 18:00-22:00

Очередь 4.2: 10:00-14:00, 18:00-22:00

Очередь 5.1: 10:00-14:00, 18:00-22:00

Очередь 5.2: 10:00-14:00, 18:00-22:00

Очередь 6.1: 10:00-16:00, 18:00-22:00

Очередь 6.2: 10:00-14:00, 16:00-22:00

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 21 февраля

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 21 февраля:

1.1: 00:00 — 02:30, 06:00 — 08:30, 11:30 — 14:30, 17:00 — 20:30

1.2: 01:00 — 03:30, 07:00 — 09:30, 12:30 — 15:30, 17:30 — 21:30

2.1: 02:30 — 05:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 19:30 — 22:30

2.2: 03:30 — 06:00, 08:30 — 12:00, 14:30 — 18:00, 20:30 — 00:00

3.1: 00:00 — 01:00, 04:30 — 07:00, 09:30 — 13:00, 15:30 — 19:00, 22:30 — 00:00

3.2: 03:00 — 05:30, 08:00 — 11:30, 14:00 — 17:30, 20:00 — 22:30

4.1: 02:00 — 04:30, 08:00 — 10:30, 13:00 — 16:30, 19:00 — 22:00

4.2: 00:00 — 01:30, 05:00 — 07:30, 10:30 — 13:30, 16:00 — 19:30, 21:30 — 00:00

5.1: 04:00 — 06:30, 09:00 — 12:30, 15:00 — 18:30, 21:00 — 00:00

5.2: 01:30 — 04:00, 07:30 — 10:00, 13:00 — 16:00, 18:30 — 22:00

6.1: 00:00 — 03:00, 06:30 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

6.2: 00:00 — 02:00, 05:30 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:30 — 20:00, 22:30 — 00:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 16–22 февраля

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 21 февраля

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 21 февраля

В субботу, 21 февраля, отключения света в Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.

Напомним, правительство совместно с местными властями уже сейчас начинает подготовку к следующему отопительному сезону и разрабатывает шаги по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Регионам было поручено разработать планы энергетической устойчивости.