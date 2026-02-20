Реформа ТЦК, повышение зарплат и новые контракты: в Раде рассказали, как планируют привлекать людей в войска

Мобилизация в Украине / © ТСН

Министерство обороны готовит масштабные изменения в системе комплектования и прохождения военной службы. Речь идет о реформе территориальных центров комплектования (ТЦК), новых подходах к борьбе с самовольным оставлением частей (СОЧ) и значительном повышении выплат для бойцов на передовой.

Об этом в эфире Вечір.LIVE сообщил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

По словам нардепа, Комитет пока не готовит собственных документов по этому поводу, однако у Минобороны уже есть конкретный план действий. Ведомство разрабатывает механизмы, которые помогут навести порядок в вопросах мобилизации и дисциплины.

«В комитете нашей Нацбезопасности не готовится, но я знаю, что над этим работает Министерство обороны, они говорят о том, что у них есть видение, как работать с СОЧ и как реформировать ТЦК. Вместе с тем мы, я думаю, что скоро увидим на первом чтении законопроект о новых контрактах», — отметил Чернев.

Он пояснил, что реформа будет состоять из двух частей. Первая — это усиление ответственности для тех, кто пытается избежать службы.

«Первая часть — это больше о наказании уклоняющихся или оставивших самовольно воинскую часть», — подчеркнул заместитель председателя Комитета.

Вторая часть реформы ориентирована на мотивацию. Государство планирует ввести новые контракты, которые будут четко определены сроки действия. Это должно дать военнослужащим понимание того, сколько именно продлится их служба. Кроме сроков, существенно изменится и финансовая сторона вопроса.

«Вторая часть имеет о том, что это должны быть стимулы для тех, кто остается прежде всего в армии, и тех, кто готов прийти. И эти стимулы о новых контрактах с конкретными сроками действия, с более высокой базовой ставкой заработной платы денежного довольствия военного служащего», — рассказал Чернев.

Кому будут платить больше

Новая система премирования будет зависеть от военной специализации. Наибольшие доплаты будут получать представители самых опасных и востребованных профессий.

«Будут другие подходы к премированию за разные специализации, например, большую доплату будут получать пилоты, большую доплату будут получать айтишники, большую доплату, конечно, будут получать самые опасные профессии, например ДШВ или пехота», — пояснил нардеп.

Он также заверил, что все существующие «боевые» выплаты будут сохранены.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания Временной следственной комиссии в парламенте сообщил о резком росте количества жалоб на действия представителей ТЦК.

По его словам, если в 2022 году в офис омбудсмена поступило 18 обращений, то в 2023 году — 514, в 2024-м — 3312, а по итогам 2025 года — 6127. Таким образом, по сравнению с первым годом полномасштабного вторжения3. По материалам офиса омбудсмена правоохранительные органы открыли десятки уголовных производств и инициировали внутренние проверки в отношении работников ТЦК и СП.