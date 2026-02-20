Владимир Зеленский / © Getty Images

В начале полномасштабного вторжения российские агенты арендовали квартиры в непосредственной близости к Офису президента Украины в Киеве, имея приказ ликвидировать Владимира Зеленского.

Об этом пишет в пятницу, 20 февраля, американское издание CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому президенту.

В публикации напоминают, что в Кремле планировали завершить захват Украины за несколько дней.

«Устранение Зеленского было ключевой частью плана России», — утверждают в издании.

Как сообщает CNN, в Москве отдали приказ захватить или убить украинского президента.

Несмотря на угрозу жизни, Владимир Зеленский остался в Киеве, отказавшись от эвакуации, которую ему предлагали США. Именно тогда, напоминает издание, он сказал знаменитую фразу: «Мне нужны боеприпасы, а не транспорт».

Андрей Сибига, который занимал должность заместителя руководителя аппарата Зеленского во время вторжения, а сейчас возглавляет министерство иностранных дел Украины, был в комнате, когда Зеленский принимал это решение.

«У него был выбор. Его жизнь и жизнь его семьи, или принятие ультиматума, этого так называемого капитуляционного соглашения. Он отказался, и его семья осталась в Украине. Я очень ценю его силу духа», — сказал Сибига в комментарии CNN.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что в первые дни полномасштабного вторжения физическая ликвидация высшего военно-политического руководства Украины была не просто стратегическим планом Кремля, а реальной спецоперацией, которая разворачивалась прямо в центре Киева.