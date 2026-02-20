Почему Зеленский до последнего не ожидал вторжения РФ: The Guardian раскрыло подробности

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский до последнего считал полномасштабное вторжение России невозможным. Вероятно, это из-за позиции бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Ведь у него были контакты в Кремле и он был уверен, что Россия не пойдет на прямое вторжение, а будет продолжать только «гибридную» войну.

Об этом пишет The Guardian.

Гибридная война вместо большой осады

По данным нескольких украинских источников, Андрей Ермак выступал ключевой фигурой, формировавшей мировоззрение президента накануне 24 февраля 2022 года. Бывший глава ОП считал, что Россия будет действовать в «серой зоне», не решаясь на открытую агрессию, которая означала бы окончательный разрыв отношений с Западом.

Реклама

Ермак поддерживал регулярную связь с заместителем главы администрации Путина Дмитрием Козаком в рамках переговоров по Донбассу. Как предполагают аналитики, именно эти коммуникации могли стать источником заблуждения украинского руководства.

Изоляция Путина и неосведомленность российских элит

Согласно оценкам ЦРУ и свидетельствам информированных российских источников, Дмитрий Козак мог не сознательно дезинформировать Ермака, а сам находиться в неведении. Путин держал планы нападения в строжайшей тайне: о них не знали даже такие приближенные лица, как Сергей Лавров или Дмитрий Песков.

Один из политических инсайдеров так описал атмосферу в Кремле за неделю до начала большой войны:

«Мне позвонил один из чиновников Кремля и сказал: "Вокруг Путина много военных, атмосфера крайне напряженная, что-то происходит, но мы не имеем никакого представления, что именно"».

Реклама

Последствия «успокаивающей» дипломатии

Сообщается, что хотя США неоднократно предупреждали о неизбежности большого удара, в Офисе президента Украины эти предостережения считали безосновательными или преувеличенными. Ермак, отказавшийся комментировать эти данные для печати, исходил из логики, что масштабное вторжение является слишком «драматическим» шагом для РФ.

В конце концов, закрытость Путина привела к тому, что даже те российские чиновники, которые должны были готовить почву для войны, оставались за бортом принятия решений, невольно транслируя ложное ощущение «безопасности» своим украинским визави.

Напомним, украинские спецслужбы владели информацией о подготовке нападения еще до первых ракетных ударов по территории государства. 22 февраля, за два дня до начала массированного наступления, Владимиру Зеленскому передали секретный разведывательный доклад.

Ранее Владимир Зеленский назвал главное препятствие миру. По его словам, во время мирных переговоров в Женеве Украина и Россия продвинулись в вопросах по военному направлению.