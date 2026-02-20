Львовянин шантажировал бывшую интимными фото: что ему "светит"

Полиция / © Прокуратура Львовской области

Во Львовской области правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который требовал 5 тысяч долларов США у бывшей девушки за нераспространение ее интимных фото.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, в январе-феврале текущего года 39-летний житель Львовского района организовал схему вымогательства у 30-летней женщины, с которой ранее находился в близких отношениях.

Имея в своем распоряжении фотографии интимного характера потерпевшей, мужчина начал угрожать их публичным распространением. Для психологического давления он создал в социальной сети TikTok фейковую страницу, которая якобы принадлежала женщине. Львянин добавил туда ее обычные фото и личную информацию, после чего убеждал жертву, что впоследствии выложит на этот аккаунт и ее интимные фотографии.

«Женщина волновалась, что такие действия могли привести к дискредитации ее как личности в глазах родных и коллег, а также к созданию атмосферы общественного осуждения», — сообщили в прокуратуре.

Как действовал вымогатель

За сохранение конфиденциальности и удаление материалов мужчина потребовал заплатить. Свое молчание он сперва оценил в 15 000 долларов США. Однако, поняв, что потерпевшая не владеет такой суммой, он «согласился» снизить требование до 5000 долларов США.

Чтобы женщина не отказалась платить, подозреваемый систематически оказывал на нее психологическое давление и открыто угрожал физической расправой как ей самой, так и ее близким.

Понимая, что бывший партнер не остановится даже после получения денег, женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы и в дальнейшем действовала под их контролем.

В середине февраля потерпевшая встретилась с шантажистом для передачи оговоренной суммы. Во время встречи мужчина не только словесно угрожал женщине, но и пытался ее запугать, демонстрируя предмет, похожий на травматический пистолет.

Как только мужчина получил деньги, он попытался покинуть место преступления на собственном автомобиле. Однако его оперативно задержали правоохранители.

Какое наказание грозит мужчине

Задержанному уже сообщено о подозрении в требовании передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшей и ее родственниками, а также о разглашении сведений, которые потерпевшая желает сохранить в тайне.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал подозреваемому самую строгую меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Следственные действия продолжаются, а изъятое оружие направлено на соответствующую экспертизу.

Напомним, украинская певица Елена Тополя сообщила в Instagram, что стала жертвой шантажа: неизвестные требовали у нее деньги, угрожая обнародовать видео интимного характера.

Артистка заявила, что не согласилась на требования злоумышленников и обратилась в правоохранительные органы с заявлением об уголовном правонарушении. Она подчеркнула, что считает такие действия преступлением и призвала не замалчивать подобные случаи, не платить шантажистам и сразу обращаться за правовой помощью.

К слову, Зборовский районный суд Тернопольской области признал молодую девушку виновной в распространении материалов порнографического характера и назначил ей 1 год испытательного срока.

Как установило следствие, обвиняемая хранила на телефоне матери файлы соответствующего содержания, часть из которых загрузила из Интернета, а часть создала самостоятельно, и в течение нескольких месяцев посылала их через мессенджеры разным пользователям. В суде она полностью признала вину и раскаялась.

Суд учел молодой возраст, отсутствие предыдущих судимостей и содействие следствию, а также обязал осужденную возместить расходы на проведение экспертиз.