В Украине осудили женщину из-за пикантного "бизнеса": что она делала
Жительница Кривого Рога изготавливала и продавала собственные порнографические видео через Telegram.
В Кривом Роге вынесли приговор местной жительнице, которая решила зарабатывать на изготовлении и распространении порнографического контента. Женщина снимала видео интимного характера при собственном участии и продавала их клиентам в популярном мессенджере.
Об этом говорится в приговоре Долгинцевского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области.
«Работа» в мессенджерах
Как установило следствие, в ноябре 2025 года женщина, находясь по месту своего проживания, решила наладить «стабильный доход». Для этого она создала аккаунт в Telegram, где размещала объявления о предоставлении услуг интимного характера и продаже порнографического видеоконтента.
С помощью собственного iPhone женщина снимала видео с собственным участием, которые искусствоведческая экспертиза впоследствии признала порнографической продукцией. Один из таких файлов она продала свидетелю за 800 гривен, которые тот перечислил на ее банковскую карточку.
Сотрудничество со следствием и искреннее раскаяние
Обвиняемая — мать малолетнего ребенка, ранее не судимая. Во время досудебного расследования она пошла на сотрудничество с правоохранителями и заключила соглашение о признании виновности. Женщина безоговорочно признала свою вину, искренне раскаялась и подтвердила добровольность заключенного соглашения.
Из текста приговора: «Действия обвиняемой противоречат моральным принципам общества в части распространения информации о половой жизни… Продукция в вульгарно-натуралистической и непристойной форме фиксировала половые органы».
Решение суда
Долгинцевский районный суд Кривого Рога утвердил соглашение о признании виновности и вынес приговор по ч. 2 ст. 301 УК Украины.
Наказание:
5 лет лишения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины суд освободил женщину от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок 1 год.
Теперь осужденная обязана периодически появляться для регистрации в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы. Кроме того, она должна уплатить государству 3 565 гривен за проведение экспертизы.