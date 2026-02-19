Бегемот проглотил мужчину: он рассказал, как удалось выжить

Мужчина рассказал о нападении бегемота / © Associated Press

Гид по реке Замбези, что в Африке, Пол Темплер стал жертвой бегемота. Животное напало на него возле водопада Виктория.

Об этом пишет mirror.co.uk

Мужчина рассказал, что он как раз проводил экскурсию, когда на него напал бегемот. Пол отмечает, что животное он знал и пытался избежать встречи с ним, однако бегемот напал.

Еще один гид, Эванс, выпал из каяка, когда двухтонное животное вынырнуло из воды. Пол сразу же крикнул другим, чтобы они шли к ближайшим скалам, прежде чем вернуться, чтобы помочь.

Пока Пол пытался спасти Эванса, бегемот начал его глотать.

«Был ужасный, серный запах, как тухлые яйца. Мне удалось освободить одну руку, и я потрогал вокруг, моя ладонь прошла сквозь жесткую щетину морды бегемота», — сказал гид.

Пол был по пояс в пасти существа. За короткий момент, когда бегемот разжал челюсти, ему удалось убежать, но животное снова бросилось вперед и утащило его обратно под воду.

Тогда бегемот начал жестоко травмировать мужчину.

«Подбрасывал меня в воздух, а потом снова ловил, тряс, как собака куклой», — вспоминает Пол.

В конце концов его удалось спасти, отогнав бегемота. У мужчины обнаружили тяжелые травмы.

По стечению обстоятельств, медицинская бригада была рядом и помогла ему остаться живым достаточно долго, чтобы добраться до больницы.

Хирурги предупредили Пола, что им, возможно, придется ампутировать обе руки и часть ноги. В конце концов, он потерял левую руку, но выжил.

Коллеге-гиду Эвансу не так повезло. Его тело нашли через два дня ниже по течению.