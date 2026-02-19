Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Несмотря на заявления Белого дома о «близости» договоренностей, руководители ведущих европейских спецслужб считают, что план Дональда Трампа по скорому завершению войны в этом году фактически провалился.

Об этом пишет Reuters.

Пропасть между ожиданиями США и реальностью

Руководители пяти европейских разведок на условиях анонимности сообщили Reuters, что заявления Дональда Трампа об «успешном посредничестве» США не соответствуют действительности. В то время как Вашингтон стремится заключить соглашение до июня (перед промежуточными выборами в Конгресс), Москва использует переговоры как «театр» для достижения своих целей.

«Россия не стремится к миру. Они стремятся к своим изменившимся стратегическим целям: устранению Владимира Зеленского и превращению Украины в „нейтральный“ буфер», — заявил один из руководителей спецслужб.

Почему план Трампа не работает: главные выводы разведок

Отсутствие прогресса: Третий раунд переговоров в Женеве в 2026 году завершился без прорыва по территориальным вопросам.

Дилетантство переговорщиков: Европейские разведчики выразили обеспокоенность «очень ограниченным» уровнем навыков американской команды. Переговоры возглавляют Стив Виткофф (застройщик) и Джаред Кушнер (зять Трампа) — ни один из них не является дипломатом и не имеет экспертизы по РФ или Украине.

Ловушка уступок: Спецслужбы предупреждают: даже если Украина уступит Донбасу, это не принесет мира. Для РФ это станет только началом выдвижения новых требований.

Теневые соглашения на 12 триллионов

По данным разведки, Москва пытается разделить переговоры на два трека. Первый — формальный о войне, второй — кулуарный о бизнес-соглашениях из США. Владимир Зеленский подтвердил, что, по его данным, стороны обсуждают двустороннее сотрудничество на сумму до 12 триллионов долларов. Этот план, предложенный российским эмиссаром Кириллом Дмитриевым, имеет целью заинтересовать Трампа и страдающих от санкций российских олигархов.

Экономическое состояние РФ

Несмотря на надежду на скорый коллапс России, разведчики констатируют: российская экономика выдержала. Хотя во второй половине 2026 года Москву ждут «очень высокие» финансовые риски из-за ограниченного доступа к капиталу и высоких процентных ставок (15,5%), пока Кремль не нуждается в поспешном мире.

Напрашивается вывод, что европейские столицы видят в действиях Вашингтона не реальный путь к миру, а опасную иллюзию, которой мастерски манипулирует Кремль.

Напомним, как пишет The Washington Post, пока в Женеве продолжаются очередные раунды переговоров, реальные перспективы мира становятся все более призрачными. Несмотря на колоссальные потери на фронте и экономический кризис, Москва продолжает держаться за свои радикальные требования, фактически заводя глобальный переговорный процесс в тупик. Россия пытается конвертировать свои военные неудачи в дипломатическую «победу».