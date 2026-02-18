Путин пытается выкупить Украину у Трампа за $12 триллионов - The Economist

Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Пока мировые дипломаты спорят о линиях фронта и гарантиях безопасности, в кулуарах Кремля и Белого дома зреет другая, гораздо более циничная игра. Владимир Путин делает ставку на главную слабость Дональда Трампа – любовь к масштабным бизнес-соглашениям. Цена вопроса, озвученная в Москве, звучит фантастически: 12 триллионов долларов.

Об этом говорится в материале издания The Economist.

Теневая дипломатия

В последний год, параллельно с официальными контактами, продолжался раунд неформальных переговоров. По свидетельству источников, близких к украинской разведке, российская сторона пытается убедить Вашингтон, что примирение с РФ на условиях Кремля принесет Америке невероятные дивиденды.

Главным "архитектором" этой экономической ловушки называют Кирилла Дмитриева, главу Российского фонда прямых инвестиций. Он уже не менее девяти раз встречался со Стивом Виткоффом, спецпосланником Трампа. План прост: заставить Украину пойти на территориальные уступки в обмен на снятие санкций и допуск американских корпораций к российским недрам.

Что именно Путин выставил на продажу?

Кремль подготовил для Трампа настоящий "каталог подарков", который должен выглядеть как величайшая победа в истории американского бизнеса:

Доступ к огромным запасам нефти и газа на Крайнем Севере, где, по оценкам, скрыты миллиарды баррелей нефти.

Россия уверяет, что владеет залежями, которых хватит на 74 года мирового потребления. Это критический ресурс для техгигантов и производства электроники.

Путин намекнул на готовность вернуть конфискованные активы Exxon Mobil на сумму $5 млрд и открыть двери для возвращения таких брендов, как Apple и McDonald's.

Обсуждаются даже такие идеи, как строительство тоннеля под Беринговым проливом и создание дата-центров на базе атомной энергии.

В Москве даже не скрывают иронии: в записке для Совета нацбезопасности РФ прямо указывалось, что такие предложения должны принести Путину и Трампу общую Нобелевскую премию.

Реальность против иллюзий: почему 12 триллионов – это миф

Однако аналитики предостерегают: цифра в 12 триллионов долларов является сознательным преувеличением. Это в шесть раз больше всего годового ВВП России. На самом деле, за яркой оберткой скрывается ряд критических проблем.

Пока Россия манит США обещаниями, Китай уже контролирует около 60% российского импорта. Пекин вряд ли захочет делиться своим "младшим партнером" с Вашингтоном.

Более того, инвестировать в Россию сегодня — это игра в российскую рулетку. Коррумпированные суды, отсутствие верховенства права и риск того, что после паузы Россия снова начнет войну, делают какие-либо вложения токсичными. Попытка Трампа "купить мир" может закончиться тем, что американские компании просто профинансируют возобновление российской армии для последующего вторжения.

Путин надеется, что бизнес-инстинкты Трампа преобладают геополитическую логику. Но для любого президента США, заботящегося о реальных национальных интересах, это соглашение выглядит как классическая ловушка: Россия получает Украину и снятие санкций сейчас, а Америка — лишь сомнительные обещания призрачных триллионов в далеком будущем.