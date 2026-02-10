Трамп готов подписать гарантии безопасности для Украины, но есть нюанс: Витакер объяснил задержку

Постпред США при НАТО Мэтью Витакер / © Associated Press

Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Соединенными Штатами будет заключено только в тот момент, когда это станет «уместным» для продвижения мирного процесса.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер, комментируя состояние переговоров, сообщает «Радио Свобода».

«Все свелось к территориям»

В ответ на вопрос, почему лидеры государств еще не подписали документ, который, по словам президента Украины Владимира Зеленского, готов «на сто процентов», дипломат объяснил это тактическими соображениями.

"И президент Трамп, и президент Зеленский подпишут документы тогда, когда это будет уместно и когда процесс продвижения к мирному соглашению этого потребует", - отметил Витакер.

Он также подчеркнул, что стороны сейчас «ближе к миру, чем когда-либо прежде», а все разногласия спецпосланник Стив Виткофф свел к одному критическому вопросу — территориальному. По другим пунктам, по словам Витакера, согласие уже достигнуто, а обороноспособность Украины пока будут поддерживать через программу PURL.

Почему Вашингтон медлит

Еще в конце прошлого года после встречи в Мар-а-Лаго Киев настаивал на долгосрочных обязательствах сроком на 30–50 лет, аргументируя это продолжительностью российской агрессии. Хотя в январе украинская сторона сообщила о полной технической готовности соглашения, Белый дом до сих пор не дал публичных сигналов о готовности Конгресса ратифицировать его.

Украинская позиция остается неизменной: гарантии безопасности должны идти от США и предшествовать другим документам, чтобы общество имело уверенность в «американском бекстопе» (решающей поддержке). В то же время камнем преткновения остается «формула Анкориджа»: Кремль требует отвода ВСУ с подконтрольных территорий Донбасса, который категорически отвергает Киев.

Если международные механизмы не сработают, Киев рассматривает сценарий «стального дикобраза», при котором Украина должна полагаться на собственную силу , мощную армию и внутреннее производство оружия, поскольку вступление в НАТО пока не рассматривается администрацией Трампа как ближайшая опция.