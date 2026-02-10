Весеннее наступление РФ: какие города под угрозой и где враг готовит масштабный прорыв

Что известно о весеннем наступлении россиян весной / © Associated Press

Иностранные медиа сообщают, что Россия вероятно готовится к новой наступательной операции на юге Украины. В то же время эксперты отмечают, что пока Кремль имитирует готовность к диалогу, российская армия стягивает силы для ударов на ключевых направлениях от Донбасса до Запорожья.

Что известно о весеннем наступлении россиян и к чему стоит готовиться украинцам — читайте в материале ТСН.ua

Действительно ли Россия готовится к весеннему наступлению

Журналист немецкого издания WeltКристоф Ваннер в своем репортаже заявил, что россияне активизируют свои войска на нескольких направлениях в Украине, в частности на юге. Как доказательство этому, он привел примеры спутниковых снимков и опирался на сообщения военкоров.

По словам журналиста, РФ вероятно готовится к наступлению в районе Покровска, Гуляйполя и территории к западу от Запорожья.

В то же время Ваннер отметил, что определенные данные не подлежат независимой проверке. Ведь основу материала составляют аналитические выводы экспертов и обработки информации из открытых источников.

В то же время The New York Times пишет, что Россия приближается к захвату ключевых украинских городов. Издание отмечает, что для россиян достижения на юге и востоке Украины могут дать Москве преимущество в мирных переговорах при посредничестве США.

РФ вероятно готовится к наступлению в районе Покровска, Гуляйполя и территории к западу от Запорожья / © Associated Press

«Если российские войска продвинутся на поле боя, Украина, вероятно, столкнется с большим давлением на дипломатическом фронте, в частности со стороны президента Трампа, который повторил аргумент Москвы о том, что Украина должна уступить территорию в мирном соглашении, чтобы избежать дальнейших боевых действий», — подчеркнуло издание.

Что говорят в Украине

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что западные медиа не являются первоисточником информации о планах россиян на лето и весну.

Он отметил, что о подготовке к усилению давления на фронте Украина сообщала еще с декабря-января.

«Западная пресса несколько отстает. Планы врага известны, понятны, СОУ (Силы обороны Украины — Ред.) делают все, чтобы срывать их максимально», — отметил Коваленко.

Между тем военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что в январе темпы российского наступления замедлились вдвое, однако это лишь затишье перед бурей. Он отметил, что россияне постоянно пытаются искать бреши в нашей обороне.

«Думаю, что враг уже ближе к апрелю готовится к масштабированию наступательных действий. Погодные условия изменятся, постепенно начнет возвращаться «зеленка». Именно к этому времени противник будет пытаться сконцентрировать максимум своих ресурсов», — отметил Селезнев.

В свою очередь о возможном наступлении россиян весной предупреждает и военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан. По его мнению, стратегическая цель Кремля не изменилась, и весенняя кампания снова будет сосредоточена вокруг Донбасса.

На какие города нацелились россияне

The New York Times сообщает, что главной целью россиян является захват Константиновки.

Если россиянам удастся оккупировать Покровск и Мирноград, это позволит оккупантам продвинуться на север, чтобы реализовать главную цель — полную оккупацию Донетчины. Константиновка играет роль «южных ворот» к последнему крупному оборонительному поясу ВСУ в регионе.

По словам эксперта военный эксперт Владислава Селезнева, под угрозой могут оказаться регионы, которые граничат с РФ или находятся вблизи линии фронта. Россияне планируют создание так называемой «санитарной зоны» путем захвата Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской областей.

Под угрозой наступления россиян может оказаться сразу несколько направлений на юге Украины / © Getty Images

«Если россияне считают своей землю Запорожской и Донецкой областей, то санитарную зону противник попытается формировать на территории, в частности, Днепропетровской области», — предупредил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что главной целью россиян будет — Запорожье, передает UA.News. Он предупредил, что враг уже движется в том направлении и планирует штурм.

«Угроза Запорожью есть. Но теоретическая. Вопрос к устойчивости нашей обороны. Если мы выдержим натиск, то все будет нормально. Если же они прорвутся, то сражаться придется уже за самый областной центр», — сказал эксперт.

Тем временем командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский предупреждает, что весной под угрозой окажется Гуляйпольское направление.

«Он для них тоже важен, однако стратегически важным остается, прежде всего, Донбасс. Таким образом они хотят дожать нас на изменение переговорной позиции, прежде всего по той же Донецкой области», — предупредил военный.

Что известно о наступлении РФ на Запорожье

На днях представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что украинские войска уничтожили российскую диверсионную группу, которая пыталась проникнуть в село Староукраинка возле Гуляйполя в Запорожье. Он также отметил, что село остается под контролем ВСУ.

Он подчеркнул, что линия фронта туда не подошла, а ожесточенные бои идут на северных окраинах Гуляйполя и возле других населенных пунктов.

Волошин также отметил, что противник регулярно использует тактику информационных провокаций.

В то же время иностранное издание Reuters пишет об ухудшении ситуации в регионе. Журналисты отмечают, что жители прифронтовых общин вынуждены срочно эвакуироваться из-за постоянных обстрелов и приближения боевых действий.

В частности, автобусное сообщение между Запорожьем и селом Таврическое прекратилось, а сам населенный пункт почти опустел. Российские войска в течение последних месяцев постепенно продвигаются вперед вдоль различных участков 1200-километровой линии фронта.

Последствия атаки РФ по Запорожью, 1 февраля 2026 года / © Национальная полиция Украины

Параллельно с приближением к так называемому «поясу крепостей» в восточной части Донецкой области армия РФ движется и в сторону Запорожья.

В то же время военные фиксируют резкое обострение, в частности возле Гуляйполя. Как отмечает издание, Таврическое и соседние села фактически оказались в окружении врага с трех сторон.

Какова реальная ситуация на фронте

Аналитики DeepState сообщают, что ситуация в районе Покровска Донецкой области приближается к критической и продолжает ухудшаться. Ожесточенные бои продолжаются. Кроме того, россияне продвинулись в Закитном и вблизи Гуляйполя.

В Генштабе ВСУ сообщают, что на Славянском направлении россияне осуществили одно наступательное действие в направлении Озерного, а также шесть наступательных действий на Константиновском направлении.

В частности, на Славянском направлении оккупанты пытаются проникнуть в тыл украинских подразделений через замерзшие участки Северского Донца. Подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ведут поисково-ударные действия, уничтожая врага и сохраняя контроль над населенными пунктами.

В то же время напряженной остается ситуация на Харьковщине, где враг пытается перейти реку Осколи зафиксироваться на другой стороне.

«Иногда перейти россиянам удается, но после этого они превращаются в удобрения. Поэтому создать плацдарм, чтобы потом как-то развивать свои планы, двигаться дальше, у них сейчас не получается», — сообщил Николай Волохов «Абдула», командир Подразделения TERRA в составе 3 армейского корпуса.

Кроме того, оккупанты пытаются закрепиться в Купянске, пока подразделения Сил обороны проводят в городе зачистку. Как сообщают в 13-й бригаде Нацгвардии «Хартия», вражеская пехота буквально «лезет из всех щелей», пытаясь удержать позиции.

Заметим, Россия намеренно тормозит процесс мирных переговоров, поскольку искреннее желание сотрудничать с американцами для завершения конфликта у них отсутствует.

