СМИ: Переговоры Украина-США-РФ отменили – что пошло не так

По данным СМИ, трехсторонняя встреча между США, Россией и Украиной откладывается на неопределенный срок.

Встреча Украина-США-РФ поставлена на стоп

Встреча Украина-США-РФ поставлена на стоп / © ТСН.ua

Следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией пока отложен.

Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на источник в украинской делегации.

«Даты и места проведения следующего раунда трехсторонних переговоров пока нет», — отмечает источник.

Трехсторонние переговоры о мире в Украине — последние новости

Напомним, 2 марта Владимир Зеленский сообщал, что следующий раунд трехсторонних переговоров должен был состояться в период с 5 по 9 марта в Абу-Даби. Однако из-за ударов Ирана по ОАЭ стороны искали новую площадку для переговоров. Из-за рисков безопасности в Абу-Даби как альтернативные площадки рассматривались Турция и Швейцария.

Президент выразил надежду, что удары США на Иран не отразятся на трехсторонних переговорах с Россией.

Предыдущий этап трехсторонних переговоров состоялся 17-18 февраля в Женеве.

27 февраля переговоры в Женеве Украина вела только с США.

