- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 272
- Время на прочтение
- 2 мин
Что делать украинцам в случае массированных атак на водоснабжение — военный эксперт
Военный эксперт Сергей Грабский объяснил, почему Украина не сможет защитить водоснабжение ПВО и как каждый гражданин может подготовиться к перебоям с водой.
Защитить все объекты водоснабжения силами ПВО практически невозможно, ведь у городских мэрий нет собственных противовоздушных подразделений. Основной путь обеспечения устойчивости — децентрализация крупных водных сетей и личная ответственность каждого гражданина.
Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Сергей Грабский сказал об этом в эфире «Киев 24».
Он подчеркнул, что каждый украинец должен не только экономно использовать воду, но и создавать собственные резервы, чтобы выдержать возможные перебои после обстрелов.
«Маневрировать водоснабжением, как мы делали с электричеством из-за отключения, у нас не получится. Вода — это ответственность каждого. Каждый должен участвовать, прежде всего, экономно потребляя ресурс, а во-вторых — иметь запасы на случай мощного удара. Особую обеспокоенность вызывают атаки на очистные сооружения: удары по фильтрующим станциям или станциям очистки сточных вод могут иметь серьезные последствия», — пояснил эксперт.
Он добавил, что полагаться только на государство или на местные органы самоуправления невозможно.
«Физически нереально ожидать, что, например, мэр Киева имеет подчиненные подразделения ПВО для защиты водоканала», — сказал Грабский.
Напомним, ранее речь шла о российских массированных обстрелах по-новому. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с медиа заявил, что Россия готовит новую волну массированных атак по Украине.
Добавим, что в ходе очередной российской массированной атаки под ударом оказались сразу несколько крупных украинских городов. В частности, 26 февраля, Россия ходила по Киеву, Харькову, Запорожью, Одессе, Полтаве, Кривому Рогу.