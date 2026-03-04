Что делать украинцам в случае массированных атак на водоснабжение — военный эксперт

Защита водоканалов в Украине во время атак невозможна / © pexels.com

Защитить все объекты водоснабжения силами ПВО практически невозможно, ведь у городских мэрий нет собственных противовоздушных подразделений. Основной путь обеспечения устойчивости — децентрализация крупных водных сетей и личная ответственность каждого гражданина.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Сергей Грабский сказал об этом в эфире «Киев 24».

Он подчеркнул, что каждый украинец должен не только экономно использовать воду, но и создавать собственные резервы, чтобы выдержать возможные перебои после обстрелов.

«Маневрировать водоснабжением, как мы делали с электричеством из-за отключения, у нас не получится. Вода — это ответственность каждого. Каждый должен участвовать, прежде всего, экономно потребляя ресурс, а во-вторых — иметь запасы на случай мощного удара. Особую обеспокоенность вызывают атаки на очистные сооружения: удары по фильтрующим станциям или станциям очистки сточных вод могут иметь серьезные последствия», — пояснил эксперт.

Он добавил, что полагаться только на государство или на местные органы самоуправления невозможно.

«Физически нереально ожидать, что, например, мэр Киева имеет подчиненные подразделения ПВО для защиты водоканала», — сказал Грабский.

Напомним, ранее речь шла о российских массированных обстрелах по-новому. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с медиа заявил, что Россия готовит новую волну массированных атак по Украине.

Добавим, что в ходе очередной российской массированной атаки под ударом оказались сразу несколько крупных украинских городов. В частности, 26 февраля, Россия ходила по Киеву, Харькову, Запорожью, Одессе, Полтаве, Кривому Рогу.