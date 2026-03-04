Российские массированные обстрелы по-новому: что задумал Путин весной 2026-го

Новая волна российских атак может быть направлена по объектам водоснабжения / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с медиа, заявил, что Россия готовит новую волну массированных атак по Украине.

По словам Зеленского, известно о следующем: «Россия готовит новую волну, будет бить по инфраструктуре, логистике и воде, водоснабжению. Хотят, чтобы у нас были проблемы именно с водой. Громады должны сосредоточиться на этом вызове».

Массированные атаки по Украине: какие цели выбирает РФ

В свою очередь, военные эксперты Алексей Гетьман и Иван Ступак в комментарии для ТСН.ua выразили свое мнение о том, что после потепления именно ракетные удары по объектам водоснабжения можно сравнить с массированными атаками по энергетике во время сильных морозов. То есть РФ выбирает намеренно для ударов то, что может нанести наибольший ущерб с учетом погоды и температуры воздуха.

Нынешняя пауза, по мнению экспертов, используется Россией и для накопления ракет, и для разведки.

Алексей Гетьман считает, что Россия накапливает ракеты и дроны в течение нынешней паузы между своими массированными атаками, чтобы, вероятно, нанести мощный удар количеством до 100 ракет и нескольких сотен дронов.

«Считаю, что РФ сейчас накапливает ракеты. Думаю, что российская армия может ударить количеством ракет до сотни. И около 500 "Шахедов". Этот удар, вероятно, будет не менее сильным, чем предыдущий», — говорит Гетьман.

Он предполагает, что нынешняя пауза все же больше связана с тем, что оккупанты накапливают боеприпас, а не пытаются разведать как можно больше целей для своего удара.

Война в Украине: куда Россия может направить ракеты в ближайшее время

Также на фоне того, что недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности удара по объектам водоснабжения, Алексей Гетьман считает, что новая российская атака может быть направлена по объектам водоотведения.

По его словам, скорее всего, оккупанты выберут либо концентрированный удар по одному-двум городам, либо по нескольким.

«Будут исходить из того, что по одной локации могут запустить 5-6 ракет или больше», — говорит Гетьман, анализируя предыдущие массированные атаки российской армии по Украине.

Кроме того, по мнению Гетьмана, после существенного потепления противник действительно может сосредоточить свои удары по украинским объектам, обеспечивающим прежде всего работу канализации.

«Таким образом Россия будет пытаться создать гуманитарную катастрофу. Например, если не будет воды, то есть возможность ее привезти, а удары по объектам водоотведения могут стать причиной даже кишечных заболеваний», — говорит аналитик.

Обстрелы Украины продолжатся — чего ждать весной и летом

В свою очередь, военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предполагает, что РФ одновременно и накапливает ракеты, и ведет разведку необходимых ей объектов.

«И накопление, и разведка связаны меж собой. Атаки продолжатся. Почему по объектам водоснабжения: когда в теплую погоду, летом нет воды — это уже вопрос санитарии и инфекционных болезней. Последствия могут быть более сложными, чем отсутствие света. Такие последствия — не фантастика, мы имеем дело с россиянами», — говорит Ступак.

Повлияет ли война в Иране на войну России против Украины

Резюмируя, он высказывает мнение, что последние события, связанные с Ираном, станут определенным лакмусом.

«В ближайшие месяцы станет понятно, зависит ли Россия в каких-то военных вопросах от Ирана. Этот период продемонстрирует, зависима ли РФ в чем-то или самостоятельна. Где-то в мае можно будет делать выводы», — говорит Ступак.

Предыдущая массированная атака по Украине: что известно

Во время недавней российской массированной атаки под ударом оказались сразу несколько украинских городов. Полторы недели назад, 26 февраля, Россия наносила удары по Киеву, Харькову, Запорожью, Одессе, Полтаве, Кривому Рогу.

Пускам ракет предшествовали налеты дронов.

Российские воздушные цели повредили ряд зданий — жилых и торговых, зернохранилище, сельскохозяйственную технику, пострадали около 20 человек.

Сама же атака продолжалась в несколько этапов — ночью и ближе к утру.

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Шахед» влетел в пассажирский поезд в Николаеве.