В Белом доме назвали передачу оружия Украине "глупым решением": детали заявления

Администрация Дональда Трампа выступила с резкой критикой предыдущего президента США по поддержке Украины. Представитель Белого дома Кэролайн Левитт назвала передачу вооружения Киеву «неразумным решением», противоречащим национальным интересам Соединенных Штатов.

Об этом сообщили в Clash Report.

Во время официального брифинга 4 марта 2026 года Кэролайн Левитт заявила, что в течение последних четырех лет руководство страны допускало грубые ошибки в сфере безопасности и внешней политики. По словам спикера, предыдущая администрация действовала «некомпетентно».

«К сожалению, у нас в Белом доме четыре года был очень глупый и некомпетентный лидер, который бесплатно отдавал много нашего лучшего оружия другой далекой стране под названием Украина. Трамп указывал на то, что это было глупое решение», — подчеркнула Кэролайн Левитт.

Ранее Дональд Трамп заявил, что запасы оружия у США практически безграничны, что позволяет стране вести войну «вечно». При этом президент снова подверг критике Джо Байдена, намекая на его неэффективность в управлении этими ресурсами.