У Білому домі назвали передавання зброї Україні "нерозумним рішенням": деталі заяви
Керолайн Левітт розкритикувала попередню адміністрацію США за передавання зброї Україні.
Адміністрація Дональда Трампа виступила з різкою критикою попереднього президента США щодо підтримки України. Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала передавання озброєння Києву «нерозумним рішенням», яке суперечить національним інтересам Сполучених Штатів.
Про це повідомили у Clash Report.
Під час офіційного брифінгу 4 березня 2026 року Керолайн Левітт заявила, що протягом останніх чотирьох років керівництво країни припускалося грубих помилок у сфері безпеки та зовнішньої політики. За словами речниці, попередня адміністрація діяла «некомпетентно».
«На жаль, у нас у Білому домі чотири роки був дуже дурний і некомпетентний лідер, який безкоштовно віддавав багато нашої найкращої зброї іншій далекій країні під назвою Україна. Трамп вказував на те, що це було нерозумне рішення», — наголосила Керолайн Левітт.
Раніше Дональд Трамп заявив, що запаси зброї у США практично безмежні, що дозволяє країні вести війну «вічно». Водночас він знову розкритикував Джо Байдена, натякаючи на його неефективність у керуванні цими ресурсами.