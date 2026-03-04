ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
765
Час на прочитання
1 хв

У Білому домі назвали передавання зброї Україні "нерозумним рішенням": деталі заяви

Керолайн Левітт розкритикувала попередню адміністрацію США за передавання зброї Україні.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Керолайн Левітт

Керолайн Левітт / © Associated Press

Адміністрація Дональда Трампа виступила з різкою критикою попереднього президента США щодо підтримки України. Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала передавання озброєння Києву «нерозумним рішенням», яке суперечить національним інтересам Сполучених Штатів.

Про це повідомили у Clash Report.

Під час офіційного брифінгу 4 березня 2026 року Керолайн Левітт заявила, що протягом останніх чотирьох років керівництво країни припускалося грубих помилок у сфері безпеки та зовнішньої політики. За словами речниці, попередня адміністрація діяла «некомпетентно».

«На жаль, у нас у Білому домі чотири роки був дуже дурний і некомпетентний лідер, який безкоштовно віддавав багато нашої найкращої зброї іншій далекій країні під назвою Україна. Трамп вказував на те, що це було нерозумне рішення», — наголосила Керолайн Левітт.

Раніше Дональд Трамп заявив, що запаси зброї у США практично безмежні, що дозволяє країні вести війну «вічно». Водночас він знову розкритикував Джо Байдена, натякаючи на його неефективність у керуванні цими ресурсами.

