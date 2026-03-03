Трамп зробив нову скандальну заяву про допомогу Україні від США

Зеленський і Трамп. / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка володіє практичними безмежними запасами зброї. Мовляв, тому може вести війну «вічно». Втім, у цьому ж контексті вкотре дорікнув своєму попередникові Джо Байдену.

Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social.

З його слів, запаси боєприпасів США середнього і вищого за середній класу ніколи не були «вищими чи кращими», ніж зараз.

«Як мені сьогодні заявили, у нас практично необмежений запас цієї зброї. Війни можна вести „вічно“, і дуже успішно, використовуючи лише ці припаси. Сполучені Штати мають запаси та готові до великої перемоги!!!», -написав він.

Однак, додав Трамп, щодо запасів найвищого рівня — то, вони є, але «багато додаткової високоякісної зброї зберігається для нас у віддалених районах».

Допомога США Україні

Водночас Трамп вкотре винуватив експрезидента Джо Байдена у «безкоштовному» роздаванні зброї. Зокрема, Україні, яка вже п’ятий рік стримує агресію РФ.

«Сонний Джо Байден витратив весь свій час і гроші нашої країни, віддаючи все… Зеленському з України — на сотні мільярдів доларів. Хоча він віддав багато надвисокоякісної зброї безкоштовно, він не потурбувався її замінити. На щастя, я відновив армію під час свого першого терміну і продовжую це робити», — висловився Трамп.

Допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

Як повідомлялося, раніше Трамп заявив, що військова операція проти Ірану може тривати орієнтовно чотири тижні. З його слів, перебіг операції наразі відповідає плану. Ба більше, додав він, удари США та союзників виявилися більш ефективними, ніж очікувалося.

Нагадаємо, зранку 28 лютого стало відомо, що Ізраїль розпочав атаку на Іран. Очільник Міноборони Ісраель Кац назвав удари «превентивними». Згодом стало відомо, що удари відбувалися спільно із США. Дональд Трамп підтвердив участь Америки та наголосив, що мета операції - знищити загрозу з боку жорстокого іранського режиму.