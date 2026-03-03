Остання надія Кремля: експерт назвав єдиний фактор, що тримає армію Путіна на плаву

Російські загарбники 20 / 255 / © Associated Press

Реклама

Російська машина рекрутингу дає збій: кількість охочих підписувати контракти для війни проти України суттєво скоротилася. Показники січня демонструють аномальний спад — за місяць вдалося набрати лише 22 тисячі бійців, хоча раніше ворог стабільно залучав понад 40 тисяч «добровольців».

Про це повідомив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло у коментарі 24 Каналу.

Страх перед мобілізацією та внутрішній розкол у РФ

За словами Жмайла, в Росії не наважуються йти на повноцінну мобілізацію. Ще восени 2022 року вони набрали близько 300 тисяч резервістів. Це фактично розхитало тамтешню ситуацію, внаслідок чого кілька сотень тисяч росіян покинули країну.

Реклама

«У них фактично є договір між суспільством і владою. Вони готові воювати до кінця, але бажано, не встаючи з дивану. І взагалі це має робити їхній сусід. Зараз Путін вимикає телеграм, який є важливим засобом зв’язку для російської армії. Це свідчення того, що він боїться; війна затягується; агентури серед російського командування більшає. Є протистояння між армійцями і силовиками», — зазначив експерт.

Полювання на студентів та економічний тиск

Російські правозахисники раніше повідомляли, що там почали відловлювати студентів вищих навчальних закладів. Їх агітують підписати контракти з російською армією. Це не відбувається в усіх регіонах. Але такі випадки подекуди фіксують.

До того ж тривають українські удари, зокрема, по НПЗ окупантів; санкції США продовжують діяти, а на тіньовий флот почали дещо сильніше тиснути. Економічна ситуація погіршується. Були вже навіть повідомлення про затримки одноразових виплат 25 — 40 тисяч доларів за контракт.

Китай як останній важіль виживання Кремля

«Вся картина показує, що Росія втрачає свої спроможності. Путіна може врятувати лише одне. Зовнішньополітична та фінансова допомога Китаю. Ми бачимо, що є розмови про долучення Китаю до перемовин. Саме зараз Китай є основним фактором, що Росія має можливості в 2026 році продовжувати агресію», — резюмував Жмайло.

Реклама

Кого Путін кидає на війну в Україну

Нагадаємо, Росія продовжує приховану мобілізацію, щоб поповнювати втрати на фронті без офіційних наказів. Для цього, як повідомив речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук, Кремль тисне на строковиків, вербує в’язнів і найманців. Водночас у РФ готують закони, які дозволять масово відправляти на війну ще й резервістів.

Братчук зазначив, що Кремль наразі не здатний у повному обсязі компенсувати втрати на фронті, проте вже створив умови для посилення призову. За його словами, російське законодавство дозволяє без додаткових публічних оголошень відправляти на війну певні категорії населення, зокрема тих, хто перебуває у резерві. Раніше їх залучали нібито для охорони стратегічних об’єктів, але зараз ситуація змінюється.

Експерт зауважує, що питання оголошення повної мобілізації залишається для Кремля залежним від внутрішньополітичних ризиків. Якщо Володимир Путін переконається у відсутності загроз для свого режиму, він може офіційно запустити цей механізм. Наразі ж російська влада фокусується на методах, які не викликають різкого суспільного резонансу, але забезпечують постійний приплив живої сили для продовження бойових дій.