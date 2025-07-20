Нова мобілізація в РФ / © ТСН.ua

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Російський диктатор Володимир Путін поки готовий оголошувати нову хвилю мобілізації в РФ через страх. Проте не виключено, що невдовзі у нього не залишиться іншого вибору.

Про це керівник аналітичного центру «Ділова столиця», політолог Вадим Денисенко, передає «Еспресо».

«Попри те, що я вважаю, що ніяких соціальних збурень не буде, але він боїться її оголошувати, тому що, будь-які соціальні речі, вони працюють за накопиченням. І де відбудеться це тріщина, ніхто не знає», — розмірковує експерт.

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На його думку, наразі основні сподівання Путіна — допомога Північної Кореї живою силою. Проте поки невідомо, чим завершилися переговори Лаврова з Кім Чен Ином і чи відбулася домовленість про те, що РФ дає Пхеньяну ядерні технології в обмін на людей, які будуть воювати на території України.

Денисенко не виключає, що тут свою роль повинен би був зіграти Китай, який має можливість «придушити» Північну Корею.

«Зараз поки що Путін шукає варіанти, як замінити мобілізацію на якісь інші варіанти. З мого погляду, окрім корейського варіанту — в нього немає нічого. Якщо цей варіант провалюється, треба буде слідкувати за інформаційною компанією, яка буде або не буде розвиватися в Росії з приводу можливої мобілізації», — додав Денисенко.

Аналітик зауважив, що станом на зараз, нічого в інформаційному просторі не показує на те, що Путін вирішив, що він буде робити мобілізацію. Проте нагадав, що восени 2022 року мобілізація в РФ теж відбулася без будь-якої попередньої інформаційної кампанії.

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«Станом на зараз, на мій погляд, Путін ще не готовий до цього. Але всі інструменти, я маю на увазі законодавчі, юридичні, у нього повністю готові. І ця мобілізація буде кардинально відрізнятися від мобілізації 2022 року, знову ж таки, якщо вона відбудеться», — підсумував експерт.

Раніше в МЗС Україн попередили, що Росія розпочала підготовку стратегічних резервів, що може свідчити про плани масштабних бойових операцій не лише в Україні.