Вартість пального на АЗС може різко зрости: експерт назвав причину

АЗС / © pixabay.com

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У разі запровадження анонсованих президентом США Дональдом Трампом жорстких обмежень проти російської нафти на початку вересня її вартість на світовому ринку різко зросте. Це позначиться і на вартості пального на українських АЗС.

Таку думку висловив паливний експерт, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін у коментарі УНІАН.

За його словами через відсутність російської нафти на світовому ринку тимчасово виникне дефіцит, що призведе до зростання цін.

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Експерт припускає, що у зв’язку з цим ціни на бензин та дизель на українських АЗС стрімко злетять на близько 10 грн/літр, і автогаз — на 5 грн/літр.

Дмитро Льоушкін прогнозує, що за такого сценарію ціни залишатимуться високими щонайменше до кінця поточного року.

Експерт зазначив, що одразу замістити на світовому ринку російські барелі неможливо, зважаючи на те, що Саудівська Аравія, яка б могла потенційно швидко збільшити видобуток нафти, вже задіяла додаткові свердловини, а іншому великому постачальнику «чорного золота» — США — для суттєвого збільшення видобутку нафти потрібен рік.

«У Штатів потенціал довгозапалювальний. Бурити [свердловину] для видобутку сланцю — це довго. Це не так, як у саудів — відкрили кран та нафта побігла. У США це все довше. Видобуток буде зростати поступово, протягом року», — підкреслив Льоушкін.

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Експерт додав, що сподіватися на зниження вартості пального в Україні навіть після стабілізації цін на нафту не варто, оскільки 1 січня 2026 року зростає акциз.

Нагадаємо, запроваджений в останньому пакеті санкцій ЄС ціновий ліміт на російську нафту призведе до того, що держава-агресорка уже до кінця 2025 року втратить від 15 до 30 мільярдів доларів.