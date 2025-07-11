Санкції

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Євросоюз готує кардинальні зміни в нафтових санкціях проти Росії. Брюссель обговорює введення плаваючої стелі цін на російську нафту — вона буде змінюватися залежно від ринкової вартості.

Про це Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Новий підхід передбачає, що стеля ціни на російську нафту буде на 15% нижчою за ринкову і переглядатиметься кожні три місяці. Таким чином, ЄС хоче зробити санкційний механізм динамічнішим і ефективнішим. Першим кроком має стати зниження чинної межі з 60 до 50 доларів за барель.

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«Це дозволить тиснути на прибутки Кремля і одночасно враховувати ситуацію на світових ринках», — кажуть співрозмовники видання.

Проти жорсткішого обмеження раніше виступали Греція, Кіпр і Мальта, економіка яких сильно залежить від морських перевезень, зокрема транспортування російської нафти. Проте, за даними джерел, ці країни нині більш відкриті до нової ідеї, якщо вона буде мати більш гнучкий характер.

Систему фіксованої стелі раніше активно критикували. Як вказує Bloomberg, реального ефекту вона не дала — РФ продовжує експортувати нафту в обхід обмежень, використовуючи «тіньовий флот» і альтернативні механізми оплати.

Однак на основі цієї стелі ЄС вже запровадив додаткові санкції проти російської експортної інфраструктури.

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Запровадження нової системи розглядається в межах 18-го пакету санкцій, який наразі блокує Словаччина. Прем’єр Роберт Фіцо наполягає на відновленні постачання російського газу або компенсації за його втрату.

Доля нового нафтового обмеження також залежить від позиції Сполучених Штатів. За даними джерел, Вашингтон поки не зайняв чіткої позиції. Зокрема, кандидат у президенти Дональд Трамп раніше уникав заяв щодо обмеження фінансів РФ на війну в Україні.

Нагадаємо, Україна та США обговорили посилення протиповітряної оборони та санкцій проти Росії.