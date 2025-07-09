Посилення ППО та санкції проти РФ: Зеленський зустрівся з Келлогом

Зеленський зустрівся з Келлогом (ілюстративне фото) / © Twitter/Володимир Зеленський

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Українська сторона провела змістовну розмову зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом, який очолює американську делегацію на Конференції з питань відновлення України.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Під час зустрічі було обговорено ключові питання, зокрема:

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Постачання зброї та посилення ППО: На тлі зростання російських атак це є одним із пріоритетних напрямків співпраці.

Спільне оборонне виробництво: Розглядали можливості закупівлі американської зброї, а також локалізації її виробництва в Україні.

Посилення санкційного тиску: Детально зупинилися на необхідності жорсткіших обмежень проти російської енергетики. Особлива увага приділялася вторинним санкціям проти покупців російської нафти. Україна висловила сподівання на просування відповідного законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя у Конгресі США, вважаючи, що це може змусити Росію задуматися про мир.

Володимир Зеленський подякував президенту Трампу, обом партіям та всьому американському народові за надану допомогу та підтримку, підкресливши щиру дружбу.

Нагадаємо, Трамп був змушений визнати, що не знає, хто наказав зупинити постачання озброєння Україні.