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Україні критично потрібна ППО від США — Зеленський
США мають продовжити постачання Україні систем ППО Patriot і ракет PAC-3, оскільки Європа не може повністю закрити ці потреби. Про це наголосив Володимир Зеленський на зустрічі з медіа.
Президент України Володимир Зеленський наголосив на критичній важливості продовження військової допомоги від США, зокрема в постачанні систем протиповітряної оборони Patriot і ракет PAC-3, які Європа не може надати в необхідних обсягах.
Про це він повідомив на зустрічі з медіа спільно з Метте Фредеріксен, Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн.
«Ми розраховуємо на продовження американської підтримки, бо є певні позиції, які, на жаль, Європа не може надати, особливо коли ми говоримо про ПАК-3, про ракети для систем Patriot. Так, це критично важливо, і коли ми говоримо про системи ППО», — зазначив Зеленський.
Водночас глава держави підкреслив важливість нарощування власного українського виробництва зброї, для чого потрібне додаткове фінансування. Також він зазначив гарні відносини з європейськими країнами, подякувавши Данії за обговорення важливих питань.
Нагадаємо, Пентагон вирішив відкласти постачання деяких видів зброї Україні. В Білому домі таке рішення пояснюють пріоритетом «інтересів Америки».
Водночас у Міністерстві оборони США звинуватили експрезидента Джо Байдена в «бездумному» роздаванні озброєння, стверджуючи, що його адміністрація протягом чотирьох років не замислювалася над обсягом збройних запасів країни.
Натомісь президент РФ Володимир Путін анонсував розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Диктатор повідомив, що вона відбудеться сьогодні, 3 липня.