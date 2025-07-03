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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Україні критично потрібна ППО від США — Зеленський

США мають продовжити постачання Україні систем ППО Patriot і ракет PAC-3, оскільки Європа не може повністю закрити ці потреби. Про це наголосив Володимир Зеленський на зустрічі з медіа.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Україні критично потрібна ППО від США

Україні критично потрібна ППО від США / © http://www.eurasian-defence.ru/?q=analitika/batarei-pvo-dlya-armii-ssha

Президент України Володимир Зеленський наголосив на критичній важливості продовження військової допомоги від США, зокрема в постачанні систем протиповітряної оборони Patriot і ракет PAC-3, які Європа не може надати в необхідних обсягах.

Про це він повідомив на зустрічі з медіа спільно з Метте Фредеріксен, Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн.

«Ми розраховуємо на продовження американської підтримки, бо є певні позиції, які, на жаль, Європа не може надати, особливо коли ми говоримо про ПАК-3, про ракети для систем Patriot. Так, це критично важливо, і коли ми говоримо про системи ППО», — зазначив Зеленський.

Водночас глава держави підкреслив важливість нарощування власного українського виробництва зброї, для чого потрібне додаткове фінансування. Також він зазначив гарні відносини з європейськими країнами, подякувавши Данії за обговорення важливих питань.

Нагадаємо, Пентагон вирішив відкласти постачання деяких видів зброї Україні. В Білому домі таке рішення пояснюють пріоритетом «інтересів Америки».

Водночас у Міністерстві оборони США звинуватили експрезидента Джо Байдена в «бездумному» роздаванні озброєння, стверджуючи, що його адміністрація протягом чотирьох років не замислювалася над обсягом збройних запасів країни.

Натомісь президент РФ Володимир Путін анонсував розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Диктатор повідомив, що вона відбудеться сьогодні, 3 липня.

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