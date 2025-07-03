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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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ВООЗ пропонує підняти ціни на три групи шкідливих продуктів

Підвищення цін, за розрахунками ВООЗ, дозволить згенерувати до 3,7 трильйона доларів нових доходів у світі протягом п’яти років.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я / © Getty Images

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) закликають до підвищення цін на три групи продуктів, які вважаються шкідливими для здоров’я. Йдеться про тютюн, алкоголь і солодкі напої.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ВООЗ.

Організація ініціювала кампанію «3 до 35», яка передбачає підвищення ціни на згадані продукти щонайменше на 50% до 2035 року шляхом підвищення податків. Ці гроші пропонується реінвестувати в охорону здоров’я, освіту й соціальний захист.

Тютюн, алкоголь і солодкі напої називають основними факторами, що сприяють розвитку неінфекційних захворювань, зокрема хвороб серця, раку і діабету, та стають причиною понад 75% усіх смертей у світі.

«Тільки тютюн щорічно спричиняє понад 7 мільйонів смертей», — стверджують у ВООЗ.

В організації підрахували, що підвищенням ціни на ці три категорії продуктів на 50% можна буде запобігти 50 мільйонам передчасних смертей протягом наступних 50 років.

Підвищення цін, за розрахунками ВООЗ, дозволить згенерувати до 3,7 трильйона доларів нових доходів у світі протягом п’яти років, або в середньому 740 мільярдів доларів на рік, що еквівалентно 0,75% світового ВВП.

Нагадаємо, раніше ВООЗ запровадила нові критерії віку, за якими люди до 45 років вважаються молодими.

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