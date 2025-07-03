ЗСУ ліквідували ще одного російського генерала Михайла Гудкова: що про нього відомо

Михайло Гудков / Джерело: російські ЗМІ

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У Курській області 2 липня ЗСУ ліквідували генерал-майора російської армії Михайла Гудкова. Він був командиром бригади, яка брала участь у численних воєнних злочинах під час повномасштабного вторгнення Росії до України, зокрема займалася мародерством ы насильством на Київщині — в Бучі, Гостомелі та Ірпені.

Що відомо про ліквідованого генерала — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Смерть заступника головкома ВМФ Росії на Курщині

У Курській області 2 липня ЗСУ ліквідували заступника головнокомандувача Військово-морського флоту РФ, генерал-майора Михайла Гудкова.

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Його смерть підтвердили російські джерела включно з губернатором Приморського краю Олегом Кожем’яко та Міноборони РФ.

«Ставши заступником головкома ВМФ, він не припинив особисто виїжджати на позиції наших морпіхів. Разом з командиром загинув його вірний товариш… Наріман Шихалієв», — написав у телеграмі губернатор Кожем’яко.

Михайло Гудков / © російські телеграм-канали

Також, як писали російські «воєнкори», разом з Гудковим ЗСУ ліквідували ще понад 10 окупантів, серед яких капітан другого рангу Наріман Шихалієв і, ймовірно, старші офіцери.

У день загибелі Гудков перебував у пункті управління в селищі Коренево, де відбувся обстріл.

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На момент публікації статті деталі про ліквідацію Гудкова та інших невідомі.

Хто такий Михайло Гудков

Михайло Гудков — російський генерал-майор, який на момент загибелі обіймав посаду заступника головнокомандувача Військово-морського флоту РФ.

Відомо, що Гудков народився 11 січня 1983 року в Новосибірську, де закінчив Новосибірське вище військове командне училище.

Службу розпочав у повітряно-десантних військах, брав участь у контртерористичних операціях на Північному Кавказі, а також у сирійській кампанії.

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Гудков найбільш відомий як командир 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

Бригада на початку повномасштабного вторгнення брала участь в бойових діях на Київщині, зокрема в Гостомелі та Ірпені. Саме ця бригада відповідальна за різанину в Бучі. Також вона діяла в Донецькій, Херсонській і Харківській областях, ба більше, самого Гудкова звинувачували у причетності до страт українських військовополонених і цивільних.

2023 року Гудкову присвоїли звання «Герой Росії». У березні 2025-го його призначили заступником головнокомандувача ВМФ РФ.

Ліквідовані генерали Росії

У понеділок, 30 червня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, зокрема і в районі розташування штабу 8-ї гвардійської армії РФ.

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Внаслідок вибуху, ймовірно, було ліквідовано тимчасового виконувача обов’язків командувача армії полковника Руслана Горячкіна.

Руслан Горячкін

Раніше, 25 квітня, у підмосковному місті Балашиха підірвали російського генерала Ярослава Москалика. Він відповідав за планування стратегічних операцій російських військ на території України.

Москалик загинув від вибуху припаркованого біля будинку авто марки Volkswagen Golf. За повідомленням ФСБ, авто вибухнуло через закладену в нього бомбу, яку підклав Ігнат Кузін. У РФ його назвали «агентом українських спецслужб», адже Кузін має посвідку на проживання в Україні.

Ярослав Москалик / © російські телеграм-канали

У грудні 2024 року в Москві ліквідували «жирного генерала» і його помічника — Ігоря Кирилова та Іллю Полікарпова.

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Кирилов був начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ. Його помічник Полікарпов співпрацював із пропагандистами та передавав забезпечення окупантам на фронт.

Ігор Кирилов / © Associated Press

Ліквідація воєнних злочинців відбулася в такий самий спосіб, що й ліквідація Москалика: їх підірвали за допомогою саморобної вибухівки біля будинку. Тоді її прикріпили до електросамоката, яка згодом пошкодила службову машину Кирилова.

Вибух заскочив воєнних злочинців біля входу до під’їзду. Внаслідок потужної детонації обоє загинули на місці.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що в ніч проти 3 липня українські безпілотники уразили підприємство «Енергія» в Липецькій області РФ, яке виробляє батареї та акумулятори для озброєння армії-агресора.

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