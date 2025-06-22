Олександр Сирський / © Олександр Сирський

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Українська армія завдяки операції на Курщині змогла відтягнути до 70 000 ворожих бійців, серед яких — російські та північнокорейські військові. Це дозволило ЗСУ виграти час для перегрупування на інших напрямках.

Про це повідомив Головком Олександр Сирський, пише «Ми — Україна».

За словами Сирського, наразі приблизно 10 тисяч російських військових залишаються втягнутими у бої в Курській області, фактично на власній території. Через це командування РФ перерозподілило задачі для ще одного значного угруповання — близько 50000 військових. Частини з цього складу, включаючи десантників і морську піхоту Каспійської флотилії, досі перебувають у районі Північнослобожанського напрямку (Сумщина), де наразі наступ ворога стримано.

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Генерал Сирський додав, що за його керівництва українські підрозділи утримують контроль над орієнтовно 90 км кв території в Курській області — це частина стратегічного стримування нового наступу армії РФ.

Раніше повідомлялося, що РФ накопичує свої сили в Курській області та намагається малими групами проникати на територію України, зокрема на Сумщину.

Тим часом The Military Watch повідомляє, що Збройні сили РФ перекинули близько 50 тисяч військовослужбовців з Курської області до Харківського регіону України.