Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський / © Олександр Сирський

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Ситуація на Сумщині стабілізована, а ворожі наступальні дії були зупинені на рубежах Кіндратівка, Андріївка, Яблунівка та Юнаківка. Ця лінія фронту виходить на державний кордон і частково переходить на територію Російської Федерації.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на зустрічі з представниками медіа.

«За цей час ми відбили і повернули під контроль Андріївку, а в Юнаківці просунулися за тиждень від 200 до 700 метрів… Ми контролюємо близько 90 км² території Глушковського району Курської області РФ, і це наші упереджувальні дії у відповідь на можливий наступ противника», — сказав головком.

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Нагадаємо, увечері 21 червня Росія вдарила по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі Сумської області. Попередньо встановлено, що окупанти застосували БпЛА «Ланцет».

Раніше ми писали про те, наразі стрімкого наступу РФ на Сумщині немає. Військовий ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що російська армія зазнає великих втрат. Бої точаться за Юнаківку, але росіянам не вдається взяти село.

Видання Washington Post писало про те, що РФ наближається до ключового логістичного населеного пункту Юнаківка приблизно за 15 миль від Сум. Там наразі тривають бої.