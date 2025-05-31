Наступ на Сумщині: чи зможуть російські війська дійти до обласного центру

Володимир Путін. / © Associated Press

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Станом на зараз окупаційна армія Російської Федерації не має можливостей дійти до міста Суми.

Про це розповів генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в ефірі “КИЇВ24”.

РФ зосередила 50-тисячне військо, але це не ті можливості, аби окупанти могли вийти на оборонні рубежі навколо Сум.

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“Якщо ворогові вдасться захопить Юнаківку, то це дасть ворогу нові спроможності для завдання ударів з повітря атак (авіації, дронів, артилерії) по обласному центру. Наразі окупанти просуваються - задля досягнення цієї мети”, - наголосив Романенко.

З його слів, РФ зараз не вистачає резервів “по всіх фронтах”. Саме тому командування ворога перекидає військових з одного напрямку на інший, який є більш пріоритетним та важливими.

Ситуація в Сумській області

РФ тримає значні сили та засоби в межах Курської області — навпроти Сумщини. В цій частині прикордоння спостерігається найвища активність російських ДРГ.

Станом на ранок 31 травня на Сумщині оголошена обов’язкова евакуація через наступ росіян. На сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів області.

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За інформацією DeepState, росіяни впритул підійшли до Юнаківки. Ситуація має невтішні перспективи. Наразі в регіоні у "сірій зоні" перебувають Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка.

Речник УВ «Курськ» Ярослав Чепурний повідомив, що війська РФ штурмують населені пункти на Сумщині. Противник не припиняє спроб просунутися у бік населених пунктів Водолаги, Біловоди, Кіндратівка та Локня, що на Сумщині.

Дата публікації 11:24, 31.05.25 Кількість переглядів 26 Обходять ЗСУ з усіх боків! Бійці терміново вийшли в прямий ефір з передової