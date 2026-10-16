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Росія вдарила по ТРЦ у центрі великого міста: перші деталі (фото)
За даними місцевої влади, щонайменше дві людини отримали травми.
Зранку 16 жовтня Росія атакувала Суми. «Приліт» стався по торгово-розважальному центі, що розташована у центрі міста.
Про це повідомив керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
«Близько 9.00 ворог завдав удару БпЛА, попередньо „Молнія“, по ТРЦ в центрі міста», — наголосив чиновник.
Внаслідок влучання пошкоджено скління будівлі, двері та фасад. За словами Кривошеєнка, відомо про щонайменше двох травмованих.
Нагадаємо, від ранку РФ атакує Україну реактивними БпЛА. Зокрема, росіяни б’ють по регіонах на заході. Вибухи сталися у Львові, Рівному, Луцьку, Хмельницькому.