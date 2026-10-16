Росія вдарила по ТРЦ у центрі великого міста: перші деталі (фото)

Атака на Суми. / © «Суспільне Суми»

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Зранку 16 жовтня Росія атакувала Суми. «Приліт» стався по торгово-розважальному центі, що розташована у центрі міста.

Про це повідомив керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

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«Близько 9.00 ворог завдав удару БпЛА, попередньо „Молнія“, по ТРЦ в центрі міста», — наголосив чиновник.

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Внаслідок влучання пошкоджено скління будівлі, двері та фасад. За словами Кривошеєнка, відомо про щонайменше двох травмованих.

Атака безпілотника на Суми. / © Telegram "Кордон. Медіа"

Атака безпілотника на Суми. / © Telegram "Кордон. Медіа"

Атака безпілотника на Суми. / © Telegram "Кордон. Медіа"

Нагадаємо, від ранку РФ атакує Україну реактивними БпЛА. Зокрема, росіяни б’ють по регіонах на заході. Вибухи сталися у Львові, Рівному, Луцьку, Хмельницькому.

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