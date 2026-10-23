Росія масовано атакувала Суми дронами: є постраждалі

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 23 жовтня російські окупанти масовано атакували Суми ударними безпілотниками. Частина ворожих дронів досягла цілей. Унаслідок обстрілу постраждали щонайменше двоє людей.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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За його словами, російські безпілотники атакували об'єкти цивільної інфраструктури одразу у трьох різних частинах міста.

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Крім того, зафіксовано пошкодження в житловому секторі Ковпаківського району.

«Попередньо, щонайменше двоє людей постраждали. Їхній стан уточнюється. Надається необхідна медична допомога», — повідомив очільник ОВА.

Наразі триває ліквідація наслідків російських ударів. Інформація про масштаби руйнувань і стан постраждалих уточнюється.

Олег Григоров закликав жителів Сумщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози обстрілів.

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Нагадаємо, що раніше російський FPV-дрон на оптоволокні атакував людей поблизу торговельного центру у Ковпаківському районі Сум. Внаслідок удару загинула одна цивільна людина, ще двоє людей, за попередніми даними, дістали поранення. Російський дрон ударив по цивільній інфраструктурі та місцю перебування людей.

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