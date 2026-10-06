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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ завдала удару біля ТЦ в обласному центрі: є загиблий

Внаслідок ворожої атаки по Сумах одна цивільна людина загинула на місці, ще щонайменше двоє дістали поранення.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Удар по Сумах 6 жовтня:

Удар по Сумах 6 жовтня / © ТСН.ua

Сьогодні ввечері, 6 жовтня, російський дрон атакував людей поблизу торгового центру в Сумах.

Про це повідомили голова Сумської ОВА Олег Григоров і начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Удару російського FPV на оптоволокні завдано поблизу торговельного центру в Ковпаківському районі Сум.

Одна цивільна людина загинула на місці влучання. Попередньо ще двоє дістали поранення.

«Знову під ударом — цивільна інфраструктура і місця, де перебувають люди. Прошу жителів Сум та області бути максимально уважними, особливо у вечірній і нічний час, коли ворожий дрон складніше вчасно помітити. Під час загрози обов’язково переходьте до безпечних місць», — попередив голова ОВА.

Нагадаємо, що російський КАБ убив школярку Катю Будко в Сумах, дівчині було 17 років.

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