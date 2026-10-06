Путін працює на кількох фронтах: в Кремлі чекають, що ЄС відвернеться від України вже навесні

Путін / © ТСН

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Російський президент Володимир Путін намагається просунути позиції Москви одразу на кількох напрямках і розраховує, що європейські країни поступово втратять готовність та можливість підтримувати Україну.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на російських і європейських чиновників та аналітиків.

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За оцінками співрозмовників видання, Кремль зважає на те, що має перевагу у війні на виснаження не лише проти України, а й проти Європи. Москва дедалі більше розглядає європейську підтримку Києва як одну з головних перешкод для досягнення своїх цілей.

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Росія тисне на Україну та Європу

На думку чиновників та аналітиків, російські удари по цивільній інфраструктурі Києва мають не лише безпосередню військову мету. Москва прагне дестабілізувати Україну та зробити столицю непридатною для життя взимку.

Розрахунок Кремля, як пише WP, полягає в тому, що до весни Європа може втратити і бажання, і можливість продовжувати масштабну підтримку України.

Паралельно Москва посилює те, що європейські лідери називають «гібридною війною» проти Європи. Йдеться про дезінформацію в Інтернеті, кібератаки, саботаж, а також погрози застосування ядерної зброї.

Один із російських чиновників заявив Washington Post, що Москва готова йти шляхом ескалації, щоб стримувати Європу, одночасно посилюючи удари по Україні.

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Європа сама стикається з проблемами

Кремль, за даними видання, також розраховує на внутрішні труднощі європейських країн.

У Франції тривають протести через проблеми у сфері освіти та стан інфраструктури. Німеччина стикається з енергетичними та політичними проблемами, а ультраправа «Альтернатива для Німеччини», яка виступає проти допомоги Україні, посилила позиції на регіональних виборах.

У Франції лідерка «Національного об’єднання» Марін Ле Пен заявила, що через погіршення стану державних фінансів країна більше не зможе надавати Україні стільки підтримки, як раніше.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час нещодавнього візиту до Києва оголосив про нову допомогу Україні на 1,5 млрд доларів.

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Путін закликає Європу змінити курс

Сам Путін минулого тижня заявив, що розмови європейських лідерів про посилення російських гібридних атак нібито відволікають громадян від внутрішніх проблем.

«Подивіться, що відбувається з економікою. Подивіться, що відбувається із соціальною політикою, з рівнем життя громадян найбільших європейських держав. За цих умов їм доводиться… перемикати увагу своїх громадян із внутрішніх проблем на проблеми зовнішнього характеру», — сказав він.

На запитання, чи намагатиметься Росія домогтися розпаду Європейського Союзу, Путін відповів, що для цього нібито не потрібно докладати зусиль.

«Вони самі розпадуться», — сказав він.

НАТО у відповідь звинуватило Москву в «безвідповідальній ядерній риториці».

Як вважають політологи, Москва зважає на те, що в Європі є сили, які не хочуть доведення ситуації до ядерного протистояння.

Політика Путіна щодо Європи стала «шизофренічною»

Російський президент одночасно демонструє, що не хоче війни з Європою, і погрожує ядерною зброєю, якщо європейські країни продовжать озброювати Україну. Експерти зазначають, що головна мета Путіна — щоб Європа стала «більш прагматичною» і пішла шляхом, який обрав президент США Дональд Трамп.

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