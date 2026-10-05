Нові мирні плани: чи готовий Путін зупинити війну і чим ризикує Україна

Чим можуть загрожувати мирні переговори з Росією для України / © ТСН

Реклама

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов нещодавно повідомляв, що у жовтні Україна, США та Росія планують провести тристоронню зустріч для обговорення технічних питань, зокрема зменшення ударів по енергетиці, безпеки судноплавства та припинення повітряного терору.

Водночас в Україні активно обговорюють мирний план нардепа Олексія Гончаренка, проте українські аналітики та військові застерігають, що відсутність чітко розробленої державної стратегії переговорного процесу створює ризики для обороноздатності та загрожує внутрішнім розколом суспільства.

Реклама

Що насправді відомо про мирні ініціативи, чим вони можуть обернутися для України та справжню позицію Кремля — дізнавайтеся у матеріалі TСН.ua.

Реклама

Індія прагне стати «активним» учасником мирних переговорів між Україною та Росією

Уряд Індії починає відігравати більш пряму роль у зусиллях щодо завершення війни між Росією та Україною, ведучи діалог з обома сторонами. За словами міністра закордонних справ Субраманьяма Джайшанкара, Нью-Делі вийшов за межі публічних закликів до миру та обговорює з Києвом і Москвою безпеку судноплавства у Чорному морі, транспортування енергоносіїв та можливість утримання від взаємних атак.

«Ми ведемо переговори як з Росією, так і з Україною з цього приводу. Ми намагаємося бути корисними, починаючи з питання безпеки судноплавства у Чорному морі», — зазначив Джайшанкар.

Це свідчить про зміну традиційно обережної позиції Індії, яка раніше уникала критики Кремля та утримувалася під час голосувань в ООН.

Варто зауважити, що раніше прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну під час їхньої зустрічі на полях саміту Шанхайської організації співробітництва у вересні.

Реклама

«Діалог і дипломатія — єдиний шлях вирішення конфліктів», — заявляв тоді індійський прем’єр.

Тоді лідери обох країн підтвердили намір поглиблювати двосторонні відносини.

Що кажуть про мирні переговори в МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна готова розглянути пропозицію Індії щодо можливого припинення вогню з Росією. Йдеться, зокрема, про перемир’я в енергетичній сфері та у Чорному морі. За його словами, Київ наразі отримав чотири пропозиції щодо можливого перемир’я — від Індії, Туреччини, Єгипту та США.

«У нас є чотири пропозиції. Найширша з них — пропозиція Індії. Ми готові до припинення вогню в енергетичній сфері та на Чорному морі, але лише в такому поєднанні», — заявив Сибіга.

Реклама

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Associated Press

Раніше очільник МЗС наголошував, що мирні переговори щодо припинення війни в Україні мають проходити у тристоронньому форматі: за участі Києва, Вашингтона й Москви. За його словами, без Вашингтону, досягти справедливого миру не можливо.

«Без Америки неможливо досягти справедливого миру. Це геополітичні реалії», — заявляв Сибіга.

У Ватикані закликають до поступок з обох сторін

Державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін заявив, що Святий Престол підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на негайне, повне та ефективне припинення вогню в Україні.

За його словами, війна в Україні стала «справжньою трагедією», а наближення зими лише погіршує ситуацію. Паролін наголосив на праві українців на самооборону, проте підкреслив, що Ватикан закликає до негайного припинення вогню і готовий допомагати за умови суворого дотримання міжнародного права.

У Ватикані закликають до поступок з обох сторін / © Associated Press

Втім, довгостроковий мир можливий лише за наявності нових гарантій безпеки в Європі. Водночас Папа Римський Лев XIV раніше зазначав, що для досягнення миру обидві сторони мають бути готовими до компромісів.

Що відомо про «мирний план» Гончаренка

Днями народний депутат Олексій Гончаренко зробив низку заяв щодо мирних переговорів України та Росії та врегулювання збройного конфлікту між країнами. Нардеп пропонує починати переговори з конкретних домовленостей, а не з намагання вирішити все одразу.

«Ми не можемо домовитись одразу про закінчення війни. Давайте домовлятись про все на світі. Про припинення ударів по портах, підприємствах, школах. Про все. Нам потрібно почати домовлятись», — заявив Гончаренко.

Одним із сигналів він вважає готовність говорити про нейтральність, адже «українська армія прямо зараз найсильніша на континенті», а спробу «померти всією країною заради того, щоб стати членом НАТО» вважає абсурдом.

Народний депутат Олексій Гончаренко

Своє бачення переговорів політик виклав у колонці на «Українській правді», опублікованій 4 жовтня. План депутата передбачає поетапне ведення переговорів із фокусом на конкретні питання — безпеку судноплавства, енергетику та цивільну інфраструктуру.

До питання Донбасу Гончаренко пропонує переходити після досягнення інших домовленостей. Серед можливих варіантів він називає нейтральну зону, взаємне відведення військ або зону під контролем ООН. Фіксація лінії контролю, наголошує депутат, не повинна означати юридичного визнання окупації.

Гончаренко окремо підкреслює, що переговори мають передбачати взаємні поступки: «Домовленість означає, що на поступки йдуть обидві (!) сторони».

Також Гончаренко пропонує механізм послаблення санкцій на російські енергоресурси в обмін на деблокаду Чорного моря та припинення далекобійних ударів, із їхнім автоматичним поверненням у разі порушень. Задля надійності нардеп радить вести паралельні угоди з окремими гарантами під кожний напрямок (зокрема Туреччиною, Єгиптом та Саудівською Аравією). Загалом переговори мають базуватися на взаємних поступках обох сторін ради збереження людських життів.

«Для мене головна ціль зараз одна: зберегти якомога більше українців», — зазначив Гончаренко.

Зеленський дав жорстку відповів нардепам, які закликають до переговорів з РФ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заклики нардепів до переговорів з РФ, наголосивши, що депутати служать незалежній Україні і здавати інтереси держави чи прогинатися під кремлівського диктатора Володимира Путіна неприпустимо.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

«Коли ми говоримо про єдність, щоб це просто не звучало пафосно, ми повинні розуміти, що єдність — це відповідальність, безумовно. Передусім народних обранців, тому що вони представляють той чи інший регіон. Люди підтримували цих людей і вони відповідні давали тези, чому люди їх підтримували. Я думаю, що народні обранці служать Україні — незалежній, суверенній. Здавати інтереси нашої держави не можна ні в якому випадку», — заявив Зеленський.

Президент запевнив, що подібні заяви не впливають на офіційний переговорний процес і закликав парламентарів не сіяти паніку та хаос, чого й добиваються окупанти. Глава держави підкреслив, що в умовах свободи слова депутати несуть особисту й політичну відповідальність за власні слова і повинні робити все, щоб не дати жодного шансу ворогу.

Експерти «рознесли» мирні ініціативи Гончаренка та попередили про загрозу для України

Заяви нардепа Олексія Гончаренка викликали знаний резонанс у суспільстві, оскільки його «мирний план» став найбільш обговорюваним у суспільстві через відсутність від влади чіткої стратегії перемоги чи «червоних ліній» для майбутніх переговорів. Таку думку висловив громадський діяч, викладач, підприємець Валерій Пекар.

«У нас на столі просто нічого більше нема. Ні президент, ні інші політичні лідери, парламентські чи позапарламентські, не запропонували жодного плану, жодної стратегії. Я роками пишу про те, що суспільство, якому не запропонували стратегії, швидко виснажується й втрачає стійкість та згуртованість», — зазначив Пекар.

Він зауважує, що тези Гончаренка нардепа збігаються з наративами російської пропаганди й створюють ризик формування впливового капітулянтського руху, який загрожує розколом країни.

Політолог Вадим Денисенко вважає, що стратегія щодо поетапності переговорів не буде результативною на наголосив, що Києву слід шукати шлях для розширення кола переговорників та поля для переговорів

«Це така собі пастка Анкориджа. Бо головний російський здобуток Анкориджа — це переговори можна вести під час бойових дій. Тобто війна війною, а переговори переговорами. Але повторюся, нам потрібно думати про зміну формату переговорів», — підсумував політолог.

Своєю чергою журналіст і політолог Віталій Портников вважає ілюзією заклики українських політиків до переговорів, оскільки Росії не потрібні компроміси, а її метою є повне знищення України та ліквідація всієї місцевої еліти незалежно від їхньої позиції.

Журналіст і політолог Віталій Портников / © YouTube-канал Віталія Портникова

На думку Портникова, у Кремлі існування українського народу вважають загрозою для РФ, тому в разі поразки на громадян чекають репресії, грабунки та виселення. Він підкреслює, що ініціатори мирного діалогу просто не розуміють логіки ворога, для якого сам факт нашого існування є смертельною образою, що не вирішується за столом переговорів.

Рекрутер і публіцист Сергій Марченко закликав політиків припинити маніпулювати виснаженими людьми й давати їм хибні надії на мир. Він наголосив, що такі заяви лише шкодять українцям.

«Ви сильно шкодите обороноздатності такими закликами, бо обнадіюєте людей фейком. Ви даєте примарну надію на кінець війни, чудово знаючи, що ніяких перемовин, крім про капітуляцію, Путін вести не готовий. Припиніть грати на почуттях нещасних, стомлених людей», — написав Марченко на своїй сторінці у Facebook.

Тим часом військовий аналітик і колишній радник міністра оборони України Олексій Копитько зазначає, що ідея нейтралітету України залишатиметься лише порожніми словами доти, доки не знайдеться група держав, здатних реальним військовим захистом і готовністю до прямого конфлікту з РФ запевнити безпеку України.

«З огляду на наш трагічний досвід український народ сприйме в штики будь-які формули, де нашу зброю спробують обміняти на якісь слова на папері», — написав він у соцмережах.

У РФ заявляють про відкритість до діалогу, проте висувають ультиматум

Тим часом в Росії звучать суперечливі заяви щодо мирних переговорів та припинення війни в Україні. Зокрема, кремлівський диктатор Володимир Путін заявляє бажання якнайшвидше завершити бойові дії в Україні шляхом переговорів, однак серед ключових вимог Москва й надалі залишає її «нейтральний статус».

«Нейтральний статус України залишається однією з цілей Росії», — сказав фюрер під час виступу на пленарному засіданні Міжнародного дискусійного клубу «Валдай».

Кремль / © Associated Press

Також у Кремлі роблять заяви про «готовність» обговорювати безпеку в Чорному морі, однак це залишається лише заявами. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, жодних конкретних дій чи переговорів щодо укладення реальних угод наразі не ведеться.

Паралельно з цим, у Міноборони РФ погрожують посилити удари по військовим та воєнно-промислових об’єктах України, а також пов’язаній з ними інфраструктурі. Серед причин, які російська сторона називає підставою для ударів, — «атаки на виборчі дільниці під час виборів до Держдуми РФ, спроба масованої атаки понад 1600 безпілотниками 19–20 вересня, удари під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі, а також атака на Бєлгород у ніч напередодні».

Окрім того, 5 жовтня речник Кремля Дмитро Пєсков те, що російські війська продовжуватимуть удари по Україні незалежно від рішення іноземних посольств працювати в Києві. Речник Кремля бездоказово назвав ці атаки «відплатою» за розширення Україною переліку цілей для ударів по об’єктах мирної економіки. Водночас доказів своїх звинувачень Пєсков не навів.

Раніше російське МЗС закликало іноземних громадян і дипломатів залишити Україну, зокрема Київ, заявивши про намір РФ продовжувати масовані удари. У відомстві також попередили про «негативні наслідки» для тих, хто ігноруватиме це застереження.

Нагадаємо, у США ухвалили закон, який дозволяє запроваджувати мита до 100% проти країн, що купують російські енергоносії чи допомагають Москві обходити санкції. Президент США Дональд Трамп зазначав, що планує використати ці нові повноваження для тиску на імпортерів, зокрема Китай та Індію, задля примушення Росії до завершення війни.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів

Новини партнерів