Україна готова піти на припинення вогню за індійським планом — Сибіга

Андрій Сибіга / © Associated Press

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Україна готова розглянути пропозицію Індії щодо можливого припинення вогню з Росією. Йдеться, зокрема, про перемир’я в енергетичній сфері та у Чорному морі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами у Києві, пише The Hindu.

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За його словами, Київ наразі отримав чотири пропозиції щодо можливого перемир’я — від Індії, Туреччини, Єгипту та США.

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«У нас є чотири пропозиції. Найширша з них — пропозиція Індії. Ми готові до припинення вогню в енергетичній сфері та на Чорному морі, але лише в такому поєднанні», — заявив Сибіга.

Він наголосив, що Україна готова розглядати різні формати припинення вогню, однак домовленості мають охоплювати не лише бойові дії на фронті, а й удари по енергетичній та портовій інфраструктурі, а також ситуацію у Чорному морі.

Сибіга також повторив позицію Києва щодо необхідності безумовного припинення вогню вздовж лінії фронту.

Що кажуть в Індії та Росії

Напередодні Володимир Путін заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді регулярно порушує тему завершення війни та має, за його словами, «дуже хороші ідеї» щодо можливого врегулювання.

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За словами Путіна, Моді піднімає це питання практично під час кожної їхньої зустрічі.

Раніше у Кремлі також заявляли, що позитивно оцінюють дипломатичні зусилля Індії та її заклики до діалогу.

Водночас Москва відкидала ідею безумовного припинення вогню, наполягаючи на необхідності домовлятися одразу про ширшу мирну угоду.

Заяви про можливе перемир’я пролунали на тлі посилення російських повітряних атак по Україні, зокрема ударів по енергетичних і портових об’єктах.

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Індія закликає Росію до припинення війни

Нагадаємо, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з Володимиром Путіним у Делі закликав Росію рухатися до припинення війни проти України.

Переговори тривали близько 45 хвилин і відбулися напередодні саміту БРІКС. За повідомленням МЗС Індії, Моді наголосив, що Нью-Делі готовий підтримувати мирні зусилля.

«Діалог і дипломатія — єдиний шлях вирішення конфліктів», — заявив індійський прем’єр.

Окремою темою переговорів стала ситуація у Чорному морі. Моді наголосив на необхідності гарантувати свободу судноплавства та безпеку моряків, оскільки від стабільності морських маршрутів залежить світова торгівля.

Раніше Моді вже посилював риторику щодо війни, заявляючи про необхідність перейти від затяжних бойових дій до їх завершення.

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